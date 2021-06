Sjelden dom i USA: Tidligere politimann dømt til 22,5 års fengsel for drapet på George Floyd

Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble fredag dømt til 22 og et halvt års fengsel for drapet på George Floyd.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin lytter til domsavsigelsen fredag. Foto: POOL /Reuters / NTB

25. juni 2021 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

Afroamerikanske Floyd døde mens Chauvin presset kneet sitt mot halsen og nakken hans i over ni minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel.

Den 21. april i år ble Chauvin kjent skyldig på alle tiltalepunkter, hvorav den mest alvorlige er forsettlig drap.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 30 års fengsel, mens strafferammen for de tre lovbruddene er henholdsvis 45, 25 og 10 års fengsel.

Før dommen mot Chauvin ble kunngjort, ba Floyds bror Philonise om maksstraff.

– På vegne av meg og familien min ber jeg om maksstraff, sa en tydelig preget Philonise Floyd da han talte i rettssalen før dommen.

George Floyd er blitt et symbol på politivold og maktmisbruk mot svarte mennesker i USA. Foto: Carolyn Kaster / AP

Philonise snakket om den tøffe tiden etter at broren George mistet livet, og han viste til den siste samtalen han hadde med broren sin.

– Min sønn er en god mann

Før domsavsigelsen sa Chauvins mor til retten at sønnen er en god mann.

– Jeg tror ikke en lang straff vil være bra for Derek. Når dere dømmer sønnen min, vil dere også dømme meg, sa Carolyn Pawlenty i retten.

Fakta George Floyd-hendelsen Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble stilt for retten etter at George Floyd døde under en pågripelse 25. mai i fjor. Tiltalen hadde tre punkter. * Rettssaken startet 29. mars, og juryen trakk seg tilbake mandag 19. april for å komme frem til en kjennelse. Etter drøyt elleve timers diskusjon var avgjørelsen klar. * Chauvin ble kjent skyldig på alle tiltalepunktene. * Second-degree murder: Dette var det mest alvorlige tiltalepunktet. Det kan best oversettes med forsettlig drap på norsk. Det innebærer at juryen finner det bevist at Chauvin mente å påføre Floyd kroppslig skade. Selv om vi på norsk oversetter det til forsettlig drap, må ikke juryen finne det bevist at meningen med handlingen var å drepe Floyd, men at den voldelige handlingen skjedde med forsett. Strafferammen er 45 år. * Third-degree murder: Det nest mest alvorlige tiltalepunktet. Kan oversettes til norsk med uaktsomt drap. Det innebærer at juryen finner det bevist at Chauvin drepte Floyd med en handling som var farlig og uten hensyn til menneskeliv. Strafferammen er 25 år. * Second-degree manslaughter: Det minst alvorlige tiltalepunktet. Kan også oversettes til norsk med uaktsomt drap, men skiller seg fra punktet over. Det innebærer at juryen mener Chauvin handlet uaktsomt og skapte en situasjon der det var en urimelig risiko for død eller stor kroppslig skade. Strafferammen er 10 år. Vis mer

Hun sa at hennes lykkeligste øyeblikk er da hun fødte Chauvin, og at hun alltid vil tro at han er uskyldig.

Pawlenty viste også til at Chauvin er fremstilt feil i mediene og i offentligheten.

– Min sønn er redusert til å være en rasist. Jeg vil at retten skal vite at dette ikke er sant, og at sønnen min er en god mann, sa hun.

Tiltalte selv fikk også anledning til å si noe før domsavsigelsen. Han kondolerte til Floyds familie.

Chauvin sa at han ikke kunne avgi en full uttalelse som følge av juridiske forhold, men kondolerte til familien til Floyd.

– Jeg vil kondolere til Floyd-familien, sa han og snudde seg mot dem i retten.

– Det kommer til å komme mer informasjon i fremtiden som vil være av interesse, og jeg håper dette vil gi dere noe fred. Takk, avsluttet den tidligere politimannen

Sjelden hendelse

Fredagens dom er bare andre gang i moderne historie i delstaten Minnesota at en politimann blir sendt i fengsel for å ha drept en sivil person mens han har vært på jobb, skriver Minneapolis-avisen StarTribune.

I rettsdokumenter omtales Chauvins handling som «ondsinnet» og et «forferdelig misbruk» av stillingen som politimann.

Dommer Peter Cahill har tidligere slått fast at det er flere straffeskjerpende forhold i saken, deriblant at Chauvin ikke fjernet kneet selv om Floyd flere ganger sa at han ikke fikk puste.

Dommer Peter Cahill under opplesingen av dommen fredag. Foto: Pool Court TV

I alt fire politibetjenter deltok i pågripelsen, og alle fire har fått sparken og blitt tiltalt. Rettssaken mot de tre andre blir gjennomført senere.

Stor feiring

Da Chauvin ble kjent skyldig i april, ble avgjørelsen feiret av mange amerikanere som kjemper mot rasisme og politivold.

Floyd er blant en lang rekke svarte amerikanere som er blitt drept som følge av maktbruk fra politiets side etter at de er blitt stanset basert på mistanke om mindre lovbrudd.

Men ettersom Floyds dødskamp ble filmet av da 17 år gamle Darnella Frazier, og videosnutten delt i sosiale medier, førte hendelsen til masseprotester ikke bare i amerikanske byer, men også i andre deler av verden.

Frazier har senere fått Pulitzerprisen for videoen.

– Det endret meg. Det endret hvordan jeg ser livet. Det fikk meg til å forstå hvor farlig det er å være svart i USA, skrev Frazier på Facebook på årsdagen for Floyds død.

Som følge av masseprotestene har Black Lifes Matter-bevegelsen blitt kjent over hele verden, og ordene til Floyd, «I can't breathe», er blitt et slagord mot rasisme og politivold.