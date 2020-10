Ny smittebølge tvinger Europa til å stenge ned på nytt

Land etter land i Europa opplever rekordhøy smittespredning og tvinges nå til å stenge ned samfunnet på nytt.

Land etter land i Europa er rammet av en ny smittebølge og tvinges til å stenge ned, som her i Lyon i Frankrike. Foto: AP / NTB

NTB

12 minutter siden

Frankrike registrerte onsdag 36.437 nye smittetilfeller og 244 nye koronarelaterte dødsfall, og intensivavdelingene på landets sykehus er i ferd med å fylles opp.

President Emmanuel Macron varslet ny nedstengning, som vil tre i kraft natt til fredag og gjelde til 1. desember.

– Landet er nå overveldet av en andre smittebølge, som uten tvil blir vanskeligere og mer dødelig enn den første, sa han i en TV-tale.

Barer, restauranter og en rekke andre virksomheter må holde stengt, og folk må ha god grunn og spesiell tillatelse for å forlate hjemmet.

President Emmanuel Macron konstaterer at Frankrike nå står midt oppe i smittebølge nummer to og varsler nedstengning i hele november. Foto: AP / NTB

Franske skoler og universiteter får imidlertid holde åpent, opplyser Macron.

Nærmere 1,2 millioner franskmenn har hittil fått påvist smitte, og dødstallet nærmer seg 36.000. Det tilsvarer 54 pr. 100.000 innbyggere, mer enn ti ganger så mange som i Norge.

Ny smittetopp i Tyskland

Tyskland satte også ny smitterekord onsdag med nesten 15.000 nye påviste tilfeller.

– Vi må handle, og vi må handle nå. Dersom smitten fortsetter å spre seg i denne hastigheten, vil det være helt på grensen for hva helsevesenet vårt har kapasitet til, sa statsminister Angela Merkel, som varsler en rekke strenge tiltak.

Restauranter i Tyskland må holde stengt fremover. Her fra Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP

Fra mandag og fire uker fremover må tyske serveringssteder holde stengt, og det samme må kinoer, teatre, treningssentre, svømmehaller, skjønnhetssalonger, tatoveringsstudioer og massasjesalonger. Turister får heller ikke overnatte på hotell.

Ingen nærkontakt

Tiltakene innebærer også at tyskere bare får ha nærkontakt med medlemmer av sin egen, samt én annen husholdning, maksimalt ti personer. Merkel betegner private sammenkomster ut over dette som «uakseptable».

Statsminister Angela Merkel varslet onsdag nedstengning av store deler av Tyskland, i et forsøk på å bremse den økende spredningen av koronavirus. Foto: AP / NTB

De fleste butikker får imidlertid holde åpent, og det samme får frisører og fysioterapeuter. Skoler og barnehager får også holde åpent, men må innføre nye og strengere hygieneregler.

Over 470.000 mennesker har hittil testet positivt for koronaviruset i Tyskland, der det er registrert drøyt 10.300 dødsfall. Det tilsvarer drøyt tolv dødsfall pr. 100.000 innbyggere.

Italiensk rekord

Italia satte også ny smitterekord onsdag med nesten 25.000 nye tilfeller og 205 koronarelaterte dødsfall.

Myndighetene pålegger barer, restauranter, treningssentre og andre virksomheter å stenge dørene klokken 18 om kvelden, kinoer må holde helt stengt og i enkelte områder er det også innført portforbud om natten.

Nærmere 590.000 har testet positivt i Italia, der viruset hittil har krevd nærmere 38.000 dødsfall, nærmere 63 pr. 100.000 innbyggere.

Intensivavdelingene på europeiske sykehus, som her i Roma, er på nytt i ferd med å fylles opp av koronapasienter. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse

Bare Storbritannia har flere koronatilfeller i Europa, med over 940.000 smittede og nærmere 46.000 døde.

Onsdag ble det registrert 24.701 nye smittetilfeller Storbritannia, der utviklingen i likhet med stadig flere andre europeiske land går i gal retning.

Tallet på døde økte med 310 onsdag, en nedgang fra dagen før da det ble registrert 367 koronarelaterte dødsfall.

Øker i Russland

Russland meldte om 16.200 nye smittetilfeller og 346 nye dødsfall onsdag, også det ny rekord siden pandemien begynte.

Nærmere 1,6 millioner russere har fått påvist koronasmitte, og tallet på døde nærmer seg 27.000.

Russiske myndigheter understreker at tallet kun inkluderer dødsfall som direkte skyldes viruset, ikke koronapasienter som har dødd av andre årsaker.

Svensk rekord

Sverige registrerte 2.128 smittetilfeller onsdag, det høyeste på ett døgn siden pandemiens start.

Nærmere 118.000 har fått påvist smitte i Sverige, der tallet på døde nærmere seg 6.000. Sverige har 59 koronarelaterte dødsfall pr. 100.000 innbyggere, over ti ganger så mange som Norge.

Statsepidemiolog Anders Tegnell er blitt ansiktet utad for Sverige koronastrategi, som har fått stor kritikk. Antallet døde av epidemien i Sverige nærmer seg nå 6000. Foto: Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYR≈N

Folkhälsomyndigheten har slått fast at landet nå står midt oppe i smittebølge nummer to, og at smittespredningen øker i 17 av landets 21 regioner.

Danmark har registrert over 1.000 nye smittede det siste døgnet, det nest høyeste tallet så langt i pandemien.

Over 43.000 har fått påvist smitte i Danmark, og 715 av dem er døde.