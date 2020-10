Frankrike stenger ned igjen. Innbyggerne hamstret dopapir, pasta og kontorutstyr.

Nedstengningen trådte i kraft fra midnatt. Butikker landet rundt var fulle av kunder.

En kvinne på metroen i Paris få timer før Frankrike på nytt stenger ned. Foto: Lewis Joly / AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Nedstengningen skal vare til minst 1. desember. Det gjør at jobbing fra hjemmekontor blir normalen, slik situasjonen var også under den første nedstengningen tidligere i år.

Elektronikkprodukter og blekk til skrivere var derfor andre varer som gikk unna torsdag. Mange sportsbutikker var utsolgt for yogamatter.

– Jeg hamstrer siden vi ikke vet når dette vil være over, sier Catherine Debeaupuis. Hun gjorde innkjøp i en elektronikkbutikk i sentrum av Paris.

Frisørsalonger måtte avvise kunder. 60 år gamle Oulaya var blant de heldige som klarte å få time i en salong øst i Paris.

– Gi meg en klipp som kommer til å vare en stund, sa hun.

I La Défense vest i Paris dro ansatte til jobben for å sette over kontortelefoner til mobiltelefoner og for å vanne kontorplantene for siste gang på lenge.

Flere arbeidere ble observert drassende med kofferter som de fylte opp med kontorutstyr til å bruke på hjemmekontor.

Dystre tall

Finansminister Bruno Le Maire anslår at nedstengningen vil forårsake nærmere 15 prosent nedgang i landets økonomiske aktivitet. Regjeringen skal derfor forsøke å demme opp for det med å stille 15 milliarder euro til rådighet hver måned i hjelp til berørte deler av næringslivet.

I underkant av 33 millioner mennesker fulgte president Emmanuel Macrons kunngjøring onsdag om å stenge ned landet. Da hadde han fem dager i forveien sagt at det var for tidlig å vurdere nedstengningstiltak.

Statsminister Jean Castex idet han forlot en pressekonferanse i Paris torsdag der han hadde kunngjort de nye nedstengningstiltakene. Foto: Ian Langsdon / AP / NTB

I talen sa presidenten at landets sykehus snart kommer til å bli oversvømmet av et virus som sprer seg med en hastighet som selv ikke de mest pessimistiske kunne se for seg.

Torsdagens koronastatistikk viste 47.637 nye smittetilfeller den siste 24-timersperioden og 235 koronarelaterte dødsfall.

Munnbindpåbud

I nasjonalforsamlingen torsdag buet flere folkevalgte mot statsminister Jean Castex, som forsikret at alle var klar over at virusets andre bølge var på vei. Med 399 mot 27 stemmer ble nedstengningen vedtatt.

Castex sa at alle skolebarn som er over seks år, nå må bruke munnbind i skoletimene. Frem til nå har munnbind kun vært påbudt for elever over 11 år.

– Det er for å beskytte alle våre barn, lærere og foreldre, sa Castex.

Castex advarte om at den andre virusbølgen kommer til å føre til flere dødsfall enn den første bølgen i mars.

Nye begrensninger

Nedstengningen som nå har trådt i kraft, betyr at folk kan forlate sine hjem kun hvis de har med seg et signert sertifikat som begrunner hvorfor de må bevege seg utendørs – enten det måtte være for å handle mat, frakte barn til skolen, dra til jobben i tilfeller der det ikke er mulig hjemmefra, dra til sykehus eller apotek.

Folk nøt siste kveld med sosialt samvær på en bar i Paris torsdag kveld, timer før nedstengningen trådte i kraft. Foto: Lewis Joly / AP / NTB

Slike sertifikat må også folk vise frem hvis de bare vil ut på en joggetur eller gå tur med hunden – aktiviteter som for øvrig er begrenset til én time i døgnet og innenfor 1 kilometer fra boligen.

Videre er det satt en grense på maksimalt 30 pårørende som kan være til stede i begravelser, og maksimalt seks personer i bryllup.

Bryter man de nye midlertidige reglene, risikerer man en bot på 135 euro, sa Castex torsdag.