Ofrene, den utpekte gjerningsmannen og hendelsesforløpet: Dette vet vi om terrorangrepet i Nice.

Familien til den antatte gjerningsmannen sier de ikke engang visste at han ville dra til Europa. De skal ha snakket med ham kort tid før angrepet.

Et bilde av Vincent Loques, kirketjeneren som ble drept i Notre Dame-kirken, er satt utenfor kirken. Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS/NTB

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

30. okt. 2020 16:26 Sist oppdatert nå nettopp

I en forstad utenfor havnebyen Sfax i Tunisia bor familien til 21-åringen som er anklaget for å ha knivdrept tre personer i Notre-Dame-kirken i Nice.

Moren gråter. De andre forteller nyhetsbyrået Reuters at de er uforstående til det som har skjedd. Ifølge et familiemedlem snakket de med 21-åringen Brahim Aouissaoui bare noen timer før angrepet.

Han skal da ha fortalt familien at han lette etter et sted å sove utenfor kirken i Nice. Han hadde vist dem området på video og pekt på at han planla å hvile seg utenfor bygningen rett over kirken, ifølge Reuters, som har snakket med familien.

Ikke mange timene etterpå kjente de igjen bygningene som dukket opp på TV. Tre personer var knivdrept i kirken, en av dem nærmest halshugget. Broren var pågrepet og siktet for ugjerningen. I vesken på åstedet fant politiet to kniver til, to telefoner og en koran, ifølge Le Figaro.

Moren til den antatte gjerningsmannen er blitt avhørt sammen med flere andre slektninger. De sier at sønnen ikke viste noen tegn til radikalisering før han dro til Europa. Foto: ZOUBEIR SOUISSI, REUTERS/NTB

– Fortalte ikke at han dro

Familien sier til Reuters er de er sjokkert over det 21-åringen er anklaget for. Ifølge dem viste han ingen tegn til ekstremisme.

Men ifølge tunisiske medier undersøker det nasjonale politiet nå om en organisasjon er involvert i angrepet. En talsmann for landets politi sa fredag at 21-åringen hadde blitt arrestert for volds- og knivbruk i 2016.

21-åringen fortalte ikke familien at han planla å dra til Europa, forteller broren.

– Vi ble overrasket da han fortalte at han hadde kommet til Italia, sier han til Reuters.

Nå prøver fransk politi å finne ut hva som skjedde og hvorfor.

Frankrikes innenriksminister sier at landet er i krig med islamistisk ideologi, og frykter flere angrep. Sikkerheten styrkes utenfor gudshus og skoler over hele landet.

Her er det vi vet om 21-åringens bevegelser før torsdag denne uken og om ofrene som ble drept på bestialsk vis.

Mange har kommet til Notre-Dame-kirken og lagt igjen lys og blomster. Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS/NTB

Veien inn i Frankrike

14. september 2020

Den 21 år gamle tunisieren Brahim Aouissaoui forlater Tunisia i båt, ifølge Aljazeera. Han sto ikke på politiets liste over potensielle voldsmenn eller ekstremister.

20. september

Den 21 år gamle tunisieren ankommer den italienske øya Lampedusa sjøveien. Lampedusa har i mange år vært mål for mange migranter som tar seg over Middelhavet i båt. Ifølge myndighetene i Italia kom han seg mest sannsynlig over i en liten båt. På øya blir han plassert i koronakarantene i 14 dager.

9. oktober

Mannen blir deretter overført til byen Bari på det italienske fastlandet. Han får ordre om å forlate landet innen syv dager. Deretter tar han seg illegalt over til Frankrike med tog. Han skal ikke ha søkt om asyl, er ikke registrert hos politiet og hadde ikke identifikasjonspapirer på seg. Det er ikke klarlagt hvilken dag han forlater Italia, hvilket sted han drar til i Frankrike og hva han gjorde frem til torsdag denne uken.

29. oktober. Angrepet i Nice.

06.47: 21-åringen ankommer jernbanestasjonen i Nice sentrum, Gare de Nice-Ville. Det kommer frem på videoovervåkingen på stedet. Her ble han i 26 minutter, ifølge politiet. Han skifter klær og vrenger ytterjakken sin.

08:13: Han går de 400 meterne til Notre-Dame-kirken, rett ved Nice hovedhandlegate. Politiet har ikke sagt noe om videosamtalen som familien hevder de hadde med ham, eller når den kan ha funnet sted.

08.29: 21-åringen går inn i katedralen Notre-Dame de l’Assomption. Ifølge politiet trekker han så kniven og starter angrepet.

8.54: En 44 år gammel knivstukket brasiliansk kvinne prøver å flykte fra gjerningsmannen og springer ut av kirken. Det gjør at folk på utsiden forstår hva som skjer. Kvinnen klarer å komme seg over gaten, men dør av skadene i eller utenfor en kafé i Rue d’Italie, en gate full av kafeer og butikker. Samtidig springer noen inn på et bakeri og varsler. Politiet skal ha vært på stedet et halvt minutt etter at alarmknappen ble utløst.

Litt før 9. Fire politifolk fra lokale politiet er først på stedet. De går inn kirken fra inngangen i Rue d’Italie. Ifølge politiet kom gjerningsmannen mot dem på en truende måte og ropte «Allahu Akbar». Mannen blir skutt av politiet og brakt til sykehus.

Ofrene i Notre-Dame

Utenfor Notre Dame-kirken sørger nå folk over de grusomme drapene. Ofrene var høyst sannsynlig tilfeldige personer som var i kirken denne torsdagsmorgenen.

Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS/NTB Et bilde av kirketjeneren Vincent Loques er satt opp utenfor kirken. Han hadde akkurat hadde kommet på jobb da han ble knivstukket og drept. Simone Barreto Silva fra Brasil klarte å flykte, men døde av skadene hun ble påført av gjerningsmannen.

Kirketjeneren Vincent Loques (55) hadde akkurat kommet på jobb i Notre-Dame da knivangrepet startet. Loques skal ha blitt stukket i halsen og dødd på stedet.

En ikke navngitt kvinne i 60-årene ble angrepet i halsen og nærmest halshugget, ifølge Le Monde.

Det tredje offeret, Simone Barreto Silva (44), klarte å rømme, men døde av skadene kort tid etter. Hun var fra Brasil, men bodde i Frankrike. Vitner har fortalt at det siste trebarnsmoren klarte å si var: «Si til barna mine at jeg elsker dem».

Dette vet vi ikke

Angrepet etterlater mange ubesvarte spørsmål.

Det har ikke kommet ut opplysninger fra avhøret med den pågrepne 21-åringen. Det er ikke kjent om han har oppgitt et motiv, men han skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet og president Emmanuel Macron har kalt hendelsen et «islamistisk terrorangrep».

Det er ikke klart om gjerningsmannen opererte på egen hånd, hadde medhjelpere eller er medlem av en gruppe eller terrororganisasjon. Når skaffet han knivene? Hvem har han eventuelt hatt kontakt med? Den pågrepne skal ikke ha vært kjent hverken for tunisisk eller fransk politi. Torsdag kveld ble en 47-åring pågrepet og avhørt i Nice, mistenkt for å ha vært i kontakt med 21-åringen og hjulpet ham med å skaffe telefon. I tillegg undersøker tunisisk politi om en navngitt gruppe eksisterer og kan ha utført angrepene.

21-åringens bevegelser fra han forlot Italia til han kom til Nice er ikke kjent.

Drapene skjedde under to uker etter at en lærer ble halshugget etter å ha vist Muhammed-karikaturene i en undervisningstime om ytringsfrihet. Det er ikke kjent om knivdrapene i Notre-Dame-kirken har direkte forbindelse med dette og den påfølgende debatten om ytringsfrihet og islamisme i Frankrike.