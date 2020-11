Biden stadig nærmere seier i tre avgjørende vippestater. Økte med 3000 stemmer i Georgia lørdag morgen.

Biden har tatt ledelsen i Pennsylvania med 28.833 stemmer. Han ligger også an til å vinne i flere andre delstater.

Stemmene fintelles i fylket Clayton sør for Atlanta i Georgia torsdag. Foto: Stein Bjørge

5. nov. 2020 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Amerikanerne teller fortsatt stemmer for harde livet. Lørdag morgen norsk tid er det nærmest dødt løp flere steder.

Valget vil avgjøres i de siste fire statene som står igjen å telle ferdig, og som det er strid om:

Arizona, Nevada, Pennsylvania og Georgia.

Slik det står nå, ligger Joe Biden an til å vinne tre av de fire, mens det i Georgia er så jevnt at det blir omtelling.

Tellingen er heller ikke ferdig i Alaska og Nord-Carolina, men i begge disse statene er det sannsynlighetsovervekt for at Trump vinner.

Biden trenger bare Pennsylvania for å nå 270 valgmenn og dermed seier. Trump har på sin side 214 valgmenn og trenger minst tre av statene.

Her er stillingen i de fire statene der slaget står.

Pennsylvania: Biden øker ledelsen

Staten har 20 valgmenn.

I denne staten ledet Trump lenge. Men fredag klokken 14.52 norsk tid gikk Biden forbi. Siden da har demokratens ledelse fortsatt å øke.

Likevel leder Biden fortsatt bare med 0,5 prosentpoeng, tilsvarende 28.833 stemmer, ifølge The New York Times’ oversikter. 96 prosent av stemmene er talt opp.

Analysenettstedet Decision Desk HQ gikk klokken 14.50 norsk tid ut med at Joe Biden etter deres mening hadde vunnet presidentvalget.

Vinner Biden Pennsylvania, vinner han også valget totalt, uansett hvordan det går i de andre vippestatene. Biden må ikke vinne Pennsylvania for å vinne valget, men taper Trump denne staten, taper han.

Biden bodde sine første leveår i Scranton, Pennsylvania.

Fakta Derfor viser mediene forskjellige tall Flere lesere har spurt oss hvorfor ulike medier viser forskjellige resultater. Det kan virke litt forvirrende. Det har tradisjonelt vært nyhetsbyrået Associated Press (AP) og de fem TV-kanalene Fox News, ABC, NBC, CBS og CNN som har kåret valgvinnerne. De ulike mediehusene har hver sine team med tallknusere som beregner hvor mange stemmer som må være talt opp før man våger å kunngjøre seier til en av kandidatene. I Aftenposten baserer vi oss på nyhetsbyrået DPA, som igjen henter sine tall fra CNN. Her kan du lese mer om hvem som kårer vinneren av presidentvalget. Vis mer

Georgia: Blir omtelling

Staten har 16 valgmenn.

Her har det vært nærmest dødt løp det siste døgnet. Biden tok over ledelsen klokken 10.30 norsk tid fredag. Men den er liten. Lørdag morgen økte han ledelsen med nesten 3000 stemmer fra 4289 til 7248 stemmer, melder CNN.

Delstatens myndigheter har varslet at det vil bli omtelling av resultatet.

I Georgia kan en kandidat be om omtelling dersom marginen er på 0,5 prosentpoeng eller under. Bidens ledelse utgjør bare 0,1 prosentpoeng.

Gabriel Sterling, en av de ledende valgfunksjonærene i Georgia, sier fredag at det endelige resultatet muligens først vil være klart i slutten av november.

Ifølge The New York Times’ prognoser var Trump lenge den store favoritten, men etter hvert som flere stemmer ble talt opp, snudde avisen og ga et lite favorittstempel til Biden.

– Om Biden skulle vinne Georgia, ville det vært sensasjonelt. Ingen demokrat har vunnet den delstaten siden 1992, sier Hilmar Mjelde. Han forsker på amerikansk politikk ved Norce forskningssenter i Bergen.

I byen Philadelphia i Pennsylvania krever demonstranter at alle stemmer skal telles. Foto: Matt Slocum / AP / NTB

Prøv selv

I kartet nedenfor er resultat i de lyseblå og lyserøde statene uavklart. Klikk på enkeltstatene for å velge vinner og finne ut hva som må til for å vinne Det hvite hus

Arizona: Fox News tror fortsatt på Biden-seier

Staten har 11 valgmenn.

Ifølge The New York Times leder Biden med 0,9 prosentpoeng idet 97 prosent av stemmene er talt. Trump har imidlertid tatt innpå Biden siden onsdag.

Mens andre har vært tilbakeholdne, var Fox News tidlig ute med å erklære at Biden ville vinne Arizona.

Arnon Mishkin, som leder teamet som tar slike avgjørelser for TV-kanalen, uttalte i natt at han fortsatt er trygg på at det vil gå Bidens vei. Også nyhetsbyrået Associated Press (AP), som regnes for selve gullstandarden når det gjelder tall i USA-valg, har kåret Biden til vinner i delstaten.

Nevada: Trolig i Bidens kolonne

Nevada har seks valgmenn.

Med 93 prosent av stemmene talt opp, leder Biden med 1,8 prosentpoeng. Ledelsen var på 0,9 prosentpoeng, men Biden økte ledelsen da 200.000 stemmer ble talt med klokken 17.50 norsk tid fredag. Det viser prediksjonene til The New York Times.

Siden det er Trump som trenger å ta igjen forspranget til Biden, er dette veldig dårlig nyheter for Trump, skriver Fivethirtyeight.

– Vi avgjør ikke om noen har vunnet en delstat her hos Fivethirtyeight. Men jeg kan ikke forstå hvordan noen kan se på disse Nevada-tallene uten å tenke at Biden vil vinne der, skriver ansvarlig redaktør for nettstedet Nate Silver fredag kveld.

Det skal være rundt 124.500 utestående stemmer som ikke er talt opp i Nevada.