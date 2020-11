Disse statene vil avgjøre USA-valget. Her er stillingen nå.

Etter en natt der mye har gått Bidens vei, venter USA nå på resultatene fra et knippe avgjørende stater.

5. nov. 2020 09:22 Sist oppdatert 7 minutter siden

Torsdag morgen norsk tid peker pilene i retning av demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Onsdag ble klart at han har vunnet de to rustbeltstatene Wisconsin og Michigan.

Nå er det bare Arizona, Nevada, Pennsylvania og Georgia som står igjen å telle ferdig og som det er strid om.

Biden trenger kanskje bare én av dem for å nå opp i det magiske tallet på 270 valgmenn og dermed seier. Trump har på sin side 214 valgmenn og trenger minst tre.

Tellingen er heller ikke ferdig i Alaska og Nord-Carolina, men i begge disse statene er det sannsynlighetsovervekt for at Trump vinner.

Her er stillingen i de fire statene der valget vil avgjøres.

Arizona

Staten har 11 valgmenn.

Torsdag morgen er det fortsatt uavklart om Biden har vunnet Arizona eller ikke.

Allerede onsdag morgen norsk tid meldte nyhetsbyrået Associated Press (AP) og Fox News at han hadde tatt seieren i delstaten. Men flere timer senere ble det oppdaget en feil i systemet til tallknuserne hos Edison Research. Den gjorde at estimatet på antall opptelte stemmer hadde vært for høyt.

AP og Fox har ikke endret sine estimater. Ifølge dem har dermed Biden 264 valgmenn. Stemmer det, trenger han bare én av de andre vippestatene for å vinne valget.

Ifølge The New York Times leder Biden med 2,4 prosentpoeng i det 86 prosent av stemmene er opptelt.

Ifølge avisen tar Trump innpå Bidens ledelse i det viktige fylket Maricopa, der blant annet delstatshovedstaden Phoenix ligger. Siste oppdatering viser at Trump har hentet inn rundt 11.000 stemmer her, men han har fortsatt en oppoverbakke igjen for å vinne.

Nevada

Nevada har 6 valgmenn.

Med 86 prosent av stemmene telt opp, leder Biden med hårfine 0,6 prosentpoeng. Det viser prediksjonene til New York Times.

Mange av stemmene som gjenstår er i Clark County, som inkluderer Las Vegas. Det indikerer en fordel til Biden. Han har vunnet 52,9 prosent av stemmene som er talt opp her hittil.

Dessuten er de gjenværende stemmene pimært poststemmer, som også er antatt å favorisere Biden.

Nevada sier de ikke vil komme med flere resultater før rundt klokken 18 norsk tid torsdag. På tidspunkt sa de at de likevel ville komme med tall før dette, men det har de gått tilbake på.

Hillary Clinton vant Nevada i 2016.

Georgia

Staten har 16 valgmenn.

Dermed kan Georgia fort bli avgjørende.

Men også her er det nærmest dødt løp torsdag. The New York Times’ opptelling gir Trump en ledelse på 0,5 prosentpoeng med 95 prosent av stemme opptalt.

Resultatet blir trolig svært jevnt. I Georgia kan en kandidat be om omtelling dersom marginen er på 0,5 prosent eller under.

Trumps ledelse har imidlertid skrumpet en del inn etter hvert som nye stemmer har blitt talt opp. For mange av stemmene som er blitt telt opp sist, har kommet fra byene. Der står demokratene sterkt. «Nålen» til The New York Times hadde lenge Trump som stor favoritt, men etter hvert som flere stemmer ble talt opp snudde den og ga et lite favorittstempel til Biden.

– Om Biden skulle vinne Georgia ville det vært sensasjonelt. Ingen demokrat har vunnet den delstaten siden 1992, sier Hilmar Mjelde. Han forsker på amerikansk politikk ved Norce forskningssenter i Bergen.

Neste oppdatering herfra er ventet klokken 16.30 norsk tid, ifølge New York Times.

Pennsylvania

Staten har 20 valgmenn.

Denne staten ledet lenge Trump i. Det gjør han fortsatt, men avstanden til Biden har krympet kraftig.

Nå har Trump 50,7 prosent av stemmene, mens Biden har 48,1 prosent, ifølge oversiktene til The New York Times. Så langt er 89 prosent av stemmene talt opp.

De gjenværende stemmene er ventet å tilfalle Biden med stor overvekt. Dette skyldes både at områdene der det gjenstår flest stemmer, er sterke områder for Biden og at demokratiske velgere større grad enn republikanske har foretrukket å avgi poststemmer.

Spørsmålet er om overvekten er nok til å vippe flertallet i staten. Ifølge en artikkel The New York Times publiserte onsdag, hadde Biden så langt vunnet 78 prosent av stemmene til dem som ikke møtte opp personlig for å avgi stemme på valgdagen. Holder dette tallet hele veien inn, vinner han staten.

Et av områdene der det gjenstår flerst stemmer, er Philadelphia. Her gjenstår 30 prosent av stemmene. Dette er statens mest folkerike delstatsfylke, med statens største by. Stemmene som er talt opp herfra så langt, har gått 79,4 prosent i favør av Biden.

Biden bodde sine første leveår i Scranton, Pennsylvania.

Det endelige resultatet fra staten kan komme så sent som fredag, det vil si natt til lørdag norsk tid. Men før den tid kan det hende at AP og/eller en eller flere av de fem TV-kanalene Fox News, ABC, NBC, CBS og CNN kårer en vinner i Pennsylvania. Tradisjonelt er det disse seks mediene som kårer valgvinnere i USA.

