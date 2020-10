Tikhanovskaja kommer til Norge

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja planlegger et besøk i Norge 10. november.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja fotografert i København forrige uke. Foto: Emil Helms/ Ritzau Scanpix 2020 via AP/NTB

NTB

28. okt. 2020 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det får NTB bekreftet fra kilder på både norsk og hviterussisk side.

Går alt som planlagt, skal Tikhanovskaja besøke Norge 10. november. Det tas likevel forbehold om at koronasituasjonen og reiserestriksjoner kan føre til at planene må endres.

Besøket bekreftes etter at Tikhanovskaja onsdag holdt et digitalt møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for å diskutere situasjonen etter presidentvalget i Hviterussland i august. Et planlagt fysisk møte måtte utgå nettopp på grunn av korona.

– Norge er så støttende og våkne overfor vår situasjon. Jeg håper å få besøke Norge en dag, sa Tikhanovskaja på en pressekonferanse i etterkant.

Statsminister Erna Solberg (H) møtte også Tikhanovskaja i Litauen i september.

Store demonstrasjoner

President Aleksandr Lukasjenko – ofte omtalt som Europas siste diktator – fikk offisielt rundt 80 prosent av stemmene i presidentvalget. Men opposisjonen mener det ble begått massivt valgfusk, og at Tikhanovskaja i realiteten vant.

Mens Tikhanovskaja er i eksil i Litauen, har det vært kontinuerlige massedemonstrasjoner i Hviterussland. Nå er det også generalstreik i landet.

Franak Viacorka, en hviterussisk journalist som er rådgiver for Tikhanovskaja, mener kampen mot Lukasjenko kan er kommet til et veiskille.

– Vi er ved et veldig dramatisk punkt i revolusjonen. Kanskje det mest dramatiske til nå, sier Viacorka til NTB.

Ifølge ham er det ingen vei tilbake. Selv om hundrevis av mennesker blir pågrepet hver eneste dag, fortsetter folk å vise motstand gjennom streik og demonstrasjoner, forklarer journalisten.

– Dette er uten sidestykke i Europa de siste tiårene, sier han.

Takker for støtten

Tikhanovskaja selv takket Norge for støtten regjeringen gir til den hviterussiske opposisjonen i sin kamp.

– Dere skjønner hvorfor vi kjemper, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

– Dette er vår kamp. Vi håper jo mer kan gjøres internasjonalt, men vi kan ikke kreve mer. Vi er glade for all oppmerksomheten og hjelpen vi får, sa hun.

Men opposisjonslederen ba også om raskere og mer besluttsom handling fra internasjonale lederes side.

– Vi trenger hjelp nå, ikke om et par måneder. Folk lider nå.

– Vi kan ikke bestemme for dem

Eriksen Søreide la for sin del vekt på at dialog fortsatt er den eneste løsningen for Hviterussland etter de to månedene med uro siden presidentvalget.

Det er den hviterussiske opposisjonens kamp, påpekte utenriksministeren.

– Vi kan prøve å hjelpe til med å kreve et fritt og rettferdig nyvalg, slik at hviterusserne selv kan avgjøre. Vi skal ikke bestemme for dem, sa hun.

Ifølge Eriksen Søreide er det likevel svært viktig at man prøver å holde oppmerksomheten og trykket oppe.

– Det er en reell fare for at på et tidspunkt blir saken forbigått av andre ting på agendaen.