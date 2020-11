Denne duen ble solgt for mange millioner kroner. Hun kan fly flere hundre kilometer.

Duen med navnet New Kim risikerer ikke å bli spist med det første. I hvert fall inngår ikke det i planene til den belgiske duens nye eier.

Dette er New Kim, en to år gammel due som er historiens dyreste. Foto: Francisco Seco / AP

Nå nettopp

Den nye eieren, en velstående kineser, betalte rekordhøye 1,6 millioner euro (17 millioner kroner) for duen. Eieren er aktiv innen kappflyvning med duer, skriver nyhetsbyrået AP.

New Kim ble søndag solgt i løpet av en halv time hektisk budrunde i Pipa, et auksjonshus for kappflyvningsduer. Selger var familien Van de Wouwer.

Den forrige rekorden ble satt i 2019, da en kineser betalte 1,3 millioner euro for en annen due, Armando. Det skal være samme mann, en rik industrieier, som kjøpte begge duene. Siden New Kim er hunn og Armando hann, betyr det at de eventuelt kan settes i avl.

New Kim er to år gammel. Duer kan bli opp mot 15 år gamle.

Slipper flere hundre kilometer hjemmefra

I løpet av auksjonene lørdag og søndag ble det for øvrig solgt til sammen 445 duer til en sammenlagt pris av 9,5 millioner euro (101 millioner kroner). New Kims rekordhøye pris drev gjennomsnittsprisen for disse duene opp til 200.000 euro (2,1 millioner kroner).

For ti år siden var rekordprisen for en racerdue en tidel av det New Kim oppnådde. Den kraftige prisøkningen kom som følge av at antallet rike kinesere har steget minst like sterkt. På en eller annen måte har duer og duerace vunnet innpass hos rike kinesere.

De holder fuglene i dueslag i flere måneder før de blir transportert flere hundre kilometer unna og sluppet løs. Den som først finner hjem har vunnet. Premiepotten kan være på mange millioner kroner.