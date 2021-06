Mener Danmark er blitt et skrekkeksempel

Jan Egeland kaller Danmark et skrekkeksempel. Danskene bryr seg neppe, tror forsker.

Den 5. mai var danskenes utviklingsminister Flemming Møller Mortensen og utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfay i Rwanda. De inngikk en intensjonsavtale om et asylsenter med statsråd Manasseh Nshuti. Foto: Rwandas utenriksdepartement/Twitter

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen og var tidligere nødhjelpskoordinator i FN.

Torsdag sa han til avisen Politiken at han fremover vil bruke Danmark som et skrekkeksempel. Årsaken? Folketingets vedtak om å legge asylsentre til afrikanske land.

– Danmark leder nå et avskyelig europeisk kappløp mot bunnen, sier Egeland til Aftenposten.

Han mener landet trosser solidaritetsprinsipper og folkeretten. Han sier at planene er i strid med «alt vi burde stå for som europeisk sivilisasjon».

Til Politiken sier Egeland at fattige land må holde grensene åpne for flyktninger. Imens kan danskene sitte i «Nyhavn med en bayer og en svinestek og glede seg over verdens beste velferdsordninger til evig tid».

En karikaturtegning av statsminister Mette Frederiksen og lederen i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl pryder Politikens forside torsdag, sammen med Jan Egelands kritikk. Foto: Politiken

Politiken gjør et nummer ut av at Egeland er tidligere Ap-politiker. Kritikken retter seg mot Danmarks sosialdemokratiske regjering. Selv poengterer Egeland at det er lenge siden han forlot partipolitikken.

I begynnelsen av mai var to danske statsråder i Rwanda og forhandlet om å inngå en samarbeidsavtale, melder det danske utenriksdepartementet.

Egeland mener danskenes politikk minner om det ytre høyre-partier blant annet i Ungarn står for. Han anklager danske sosialdemokrater for å produsere «smålig nasjonalisme» og bare tenke på seg selv.

Slik begrunner Egeland sin skarpe refs av dansk politikk.

– Vi er redd for smitteeffekten av de ekstreme tiltakene som nå har politisk flertall i et land som tidligere sto for medmenneskelighet og nestekjærlighet, sier han.

Jan Egeland har lang erfaring fra nødhjelp og flyktningarbeid. I 2004 var han i Somalia på oppdrag som FNs nødhjelpskoordinator. Foto: Radu Sigheti, Pool/NTB

Minner om krigen

Danmarks innvandringsminister Mattias Tesfaye avviser kritikken. Han sier til Politiken at Danmark hverken er smålig eller gjerrig.

3. juni vedtok det danske Folketinget den omstridte loven. En rekke internasjonale organisasjoner fordømmer den.

Egeland var raskt ute på Twitter med en skarp melding til danskene.

«Så neste gang dere flykter til Sverige, slik mange gjorde i 1940–45, skal svenskene bare sende dere og andre danske flyktninger til Afrika?»

Fakta Danmarks nye asyllov 3. juni vedtok et stort flertall i Folketinget at asylbehandling kan foregå utenfor Danmark. Loven gjør det juridisk mulig å opprette mottakssentre for eksempel i Rwanda. Tanken er at asylsøkere skal sendes ut av Danmark mens søknaden behandles. Foreløpig har den danske regjeringen ikke fått på plass noen avtaler med noen land, selv om innvandringsministeren har vært på besøk i Rwanda. Kilde: NTB/Ritzau Vis mer

Ikke aktuelt for Norge

Statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet sier at de har fått informasjon fra Danmark om det foreslåtte systemet.

«Det er ikke aktuell norsk politikk å endre asylsystemet vårt i denne retningen», skriver Barstad i en e-post.

Barstad sier at Norge følger godt med på EUs arbeid med å lage et felles asylsystem. Hun forteller at regjeringen prioriterer å hurtigbehandle asylsøknader som trolig ender med avslag. Målet er at syv av ti søknader skal være avgjort i løpet av 21 dager.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani har tidligere sagt at partiet vurderer muligheten for asylbehandling i tredjeland.

– Men da som del av et større internasjonalt samarbeid, som et minimum på nordisk eller europeisk nivå, sier han til Aftenposten.

Ap-politikeren sier at de ikke vil fjerne retten til å søke asyl i Norge. Men de vil prioritere kvoteflyktninger.

Gharahkhani minner om at Danmark fortsatt ikke har konkrete avtaler med afrikanske land.

– Det er ikke så rart, for dette er vanskelig både praktisk og juridisk, sier han.

– Betyr det at du er mer på linje med partiveteranen Egeland enn de danske partikameratene dine?

– Jeg vil ikke stemple noen. Det jeg er opptatt av, er at vi har gjort et grundig arbeid for å få en rettferdig og forutsigbar politikk.

– Flytter ingenting

Frederik Hjorth er forsker i statsvitenskap ved Københavns universitet og har sett på folks holdninger til innvandringspolitikken.

Han tror ikke kritikken fra utlandet endrer debatten i Danmark. Helt siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister på starten av 2000-tallet, har landet fått kritikk på innvandringsområdet, påpeker han.

– Venstrefløyen bruker kritikken utenfra som et verktøy for å kritisere regjeringen. Men regjeringen bruker det omvendt for å signalisere handlekraft, sier Hjorth.

Han sier at danskene har uttrykket «å gå til kanten av konvensjonene».

– Det blir sett på som et positivt statement. Så regjeringen vil betrakte kritikk som dette nesten som en anerkjennelse, sier Hjorth.

At Danmark har en strengere innvandringspolitikk enn nabolandene, tror han kan ha å gjøre at landet tidligere enn nabolandene fikk et stort høyrepopulistisk parti, nemlig Dansk Folkeparti.