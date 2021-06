I dag skal Biden se Putin i øynene. Begge har med seg en rådgiver når møtet starter.

Litt over klokken 13 onsdag møtes Joe Biden og Vladimir Putin. Toppmøtet er ventet å vare fire til fem timer.

USAs president Joe Biden ankom Geneve allerede tirsdag kveld. Foto: DENIS BALIBOUSE, Reuters/NTB

41 minutter siden

Presidentene skal snakke sammen i Villa La Grange, et historisk herskapshus. Der blir de tatt imot av den sveitsiske presidenten. Putin skal ankomme først, etter planen omtrent klokken 13. Den russiske presidenten er dog notorisk kjent for å komme både en og to timer for sent til slike møter.

Deretter kommer Biden. De tre skal så ha en kort prat før de kommer ut for fotografering. Etterpå trekker Biden og Putin seg tilbake for samtaler. De blir imidlertid ikke alene.

Biden har med seg utenriksminister Antony Blinken og en tolk. Putin har med seg utenriksminister Sergej Lavrov og en tolk. Etter hvert vil delegasjonene utvides. Da skal hver president ha med seg fem rådgivere.

Over 4000 soldater, politifolk og sikkerhetspersonell skal sørge for at møtet går trygt for seg. Foto: Markus Schreiber, AP/NTB

Det er knyttet stor spenning til toppmøtet. Det er Bidens første med Putin etter at Biden ble president. Amerikanerne har kraftig tonet ned forventningene til konkrete resultater. I stedet, sier Bidens folk, dreier det seg om å møte Putin personlig og fortelle hva USA venter seg og høre hva han sier. Da tidligere president George W. Bush møtte Putin i 2001, ble utsagnet hans lagt merke til.

I juni 2001 møttes George W. Bush og Vladimir Putin. Bush fikk senere mye kritikk fordi han hadde gitt et for sterkt inntrykk av å stole på Putin. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE, AP/NTB

– Jeg så mannen i øynene. Han er direkte og tillitvekkende. Jeg fikk en anelse om hans sjel, sa Bush.

Det er ikke ventet at Biden vil komme med lignende erklæringer om Putins indre liv. Biden har i år sagt at han anser Putin som en drapsmann.

Møtet er ventet å vare i fire-fem timer. Det vil bli noen kortere pauser. De to verdenslederne skal imidlertid ikke spise sammen. Det avslørte en høytstående amerikansk tjenestemann i en bakgrunnsamtale med pressen på vei til Geneve fra Brussel.

– Det vil bli pauser, men ikke måltider, sa embetspersonen.

Dermed kan klokken bli 19–20 før møtet er slutt. Da skal Putin og Biden holde hver sin pressekonferanse.

I diplomatiet har man de siste årene snakket om såkalte «deliverables». Dette er altså en slags konkrete resultater. Selv om forventningene er lave, kan noen slike komme ut av møtet onsdag.

