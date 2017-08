SOHR: Voldsomme luftangrep mot Raqqa har drept minst 19 barn på én dag

Luftangrepene rammet mandag en rekke nabolag i byen, opplyste Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tirsdag, som har sine opplysninger fra kilder inne i Syria.

Angrepene mot byen, som IS har regnet som sin hovedstad, blir omtalt som spesielt voldsomme, og de har rammet den syriske byen to dager på rad.

Over halvparten av byen er nå inntatt av den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, som i stor grad består av kurdiske militssoldater.

Menneskerettsgrupper anklager USA for å bombe Raqqa uten å ta hensyn til at sivile blir drept, mens amerikanske offiserer hevder at de gjennomføres presisjonsangrep mot IS-mål.

– Denne administrasjonen ønsker en rask seier, fastslo nylig lederen for Syrian Network for Human Rights, Fadel Abdul Ghany, i en uttalelse til det amerikanske ukemagasinet The Nation.

AP / NTB scanpix

– Det vi har sett er at USA angriper og dreper uten å ta hensyn til forholdet mellom militære fordeler og hvilke skader det påfører sivilbefolkningen. Dette er selvfølgelig ensbetydende med krigsforbrytelser, sier han.

I løpet av de siste månedene har lokale syriske kilder og syriske menneskerettsaktivister beskyldt USA for å ha bombet både boligområder, bakerier, postkontorer, moskeer, biler som frakter pasienter til sykehus, broer, en provisorisk flyktningleir og en internettkafé.