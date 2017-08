Islandshester skal ha islandske navn

De to medlemmene i Islands hestenavnkomité reagerte da hesteeier Gudrun Hrafnsdottir forsøkte å få godkjent navnet Mosan på sin tre år gamle hoppe og henviste til at det «strider mot islandske grammatikkregler», skriver avisen Frettabladid ifølge BBC.

I enkelte islandske aviser ble det uttrykt overraskelse over at en slik komité i det hele tatt eksisterte, men Den internasjonale føderasjonen for islandske hesteforeninger vedtok nylig en regel om at navn skal være islandske for å bli registrert i den offisielle databasen.

Reglene er ikke tatt ut av løse luften, sier Jon Baldur Lorange i WorldFengur, avlsregisteret for islandske hester. Han sier komiteen ble opprettet fordi folk prøvde å registrere uanstendige navn. Det er også en kommersiell grunn.

– Utlendinger vil ikke kjøpe islandske hester med utenlandske navn, forklarer Jon Baldur.

En dykk i databasen viser at også flere hester bærer navnet Baldur, etter Odins sønn. Alfgrimur og Bjork er andre eksempler på islandske hestenavn.

Reglene gjelder bare hvis eierne vil at hestene skal vises i databasen for salg, avl eller stamtavle. Ellers kan islendingene fortsatt kalle islandshestene sine hva de vil.