Erdogan anklager Myanmar for «folkemord»

– De som lukker øynene for dette folkemordet, som fortsetter under demokratiets dekning, er dets samarbeidspartnere, sier den tyrkiske presidenten.

Under en tale under den islamske Eid al-Adha-festen, anklaget Erdoğan myndighetene i Myanmar for «folkemord» mot den muslimske minoriteten i Rohingya, skriver The Guardian.

Under talen sa Erdoğan at han vil ta opp konflikten under FNs neste generalforsamling i New York senere denne måneden.

Handout / REUTERS

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu, sier den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu at myndighetene i Bangladesh vil «åpne dørene» for rohingyaene. Den tyrkiske utenriksministeren sier også at Tyrkia vil dekke kostnadene for at Bangladesh skal ta imot flere rohingyaer.

– Vi vil organisere et møte i løpet av 2017 for å finne en løsning. Vi må finne en endelig løsning for denne konflikten, sier Cavusoglu.

Fakta: Rohingayene – en av verdens hardest forfulgte minoriteter Muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine. Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. FN mener rohingyaene er en av verdens hardest forfulgte minoriteter. FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Flere hundre tusen rohingyaer har flyktet fra Myanmar for å unnslippe forfølgelse. De fleste av dem har flyktet til nabolandet Bangladesh. Andre har tatt seg over havet til Malaysia og Indonesia. Alle disse landene er muslimskdominerte.

På flukt fra Myanmar

Torsdag ble 26 muslimske rohingyaer funnet døde etter at de forsøkte å flykte i flere båter fra kamper og voldshandlinger i Myanmar. 15 barn og elleve kvinner ble funnet omkomne, de tre båtene de hadde brukt kantret.

Rohingyaene forsøkte å krysse elven Nas, som går langs grensen mellom de to landene, ifølge tjenestemenn i Bangladesh. Ulykken fant sted onsdag.

Bernat Armangue / TT / NTB scanpix

Rundt 58.600 mennesker som tilhører rohingya-folket, har flyktet til Bangladesh fra kamper mellom sikkerhetsstyrker og militante rohingyaer i Myanmar den siste uken, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

I en uttalelse ber USAs FN-ambassadør sikkerhetsstyrkene følge folkeretten.

– I det burmesiske sikkerhetsstyrker agerer for å forhindre ytterligere vold, har de et ansvar for å overholde den humanitære folkeretten, som blant annet inkluderer å avstå fra å angripe uskyldige sivile og hjelpearbeidere, og å sikre at hjelp når dem som trenger den.

Bekymret over situasjonen

FNs generalsekretær António Guterres er «dypt bekymret» over uroen i Myanmar etter at det brøt ut uro i delstaten Rakhne 25. august.

– Generalsekretær António Guterres er dypt bekymret på grunn av rapporter om overgrep i løpet av operasjonene som utføres av Myanmars sikkerhetsstyrker i delstaten Rakhine og oppfordrer til beherskelse og ro for å unngå en humanitær katastrofe, sier Eri Kaneko, talsmann for generalsekretæren.

Bernat Armangue / TT / NTB scanpix

Siden det brøt ut uro er rundt 400 mennesker drept, ifølge hæren i Myanmar. Uroen startet som følge av at rohingya-opprørere angrep 20 politiposter og en militærbase i Rakhine. Myndighetene svarte med en offensiv, som FN kritiserte og karakteriserte som tett opptil etnisk rensing.

Over 2600 hus er blitt brent ned i områdene hvor rohingya-dominerte områder, nordvest i Myanmar, opplyser myndighetene i Myanmar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Flere anklager mot Myanmar

Ifølge myndighetene i Bangladesh har Myanmar krenket landets luftrom ved den sørøstlige grenser. I en uttalelse advarer utenriksdepartementet i Bangladesh Myanmar om konsekvensene hvis slike overtredelser gjentar seg.

– Disse tilfellene av krenkelse av Bangladesh sitt luftrom er en klar motsetning til det gode naboforholdet vi skal ha, og kan føre til en uønsket situasjon, heter det i uttalelsen.

Ifølge uttalelsen skal helikoptre fra Myanmar gjentatte ganger ha trengt seg inn i luftrommet over Bangladesh i det sørøstlige distriktet Cox’s Bazaar søndag, mandag og fredag.