Presidenten vil ha «sosial harmoni» – kritiske røster kastes i fengsel

Tor Arne Andreassen

Den palestinske menneskerettighetsaktivisten Issa Amro er kritisk til at palestinske sikkerhetsmyndigheter har arrestert den palestinske radiojournalisten Ayman Qawasmi. Dette gjorde han klart på sin Facebook-side søndag.

Dagen etter ble han fengslet av palestinerne, ifølge Amnesty International.

Radiojournalisten som Isso Amro mente burde løslates, Ayman Qawasmi, fikk problemer fordi han var misfornøyd med palestinske myndigheter: De hadde ikke hindret israelske myndigheters razzia 3. august, mot mediebedriften der han jobber.

Qawasmi ga uttrykk for at palestinernes president Mahmoud Abbas burde gå av, «fordi han hadde mislyktes med å beskytte det palestinske folket». Søndag ble Qawasmi fengslet av palestinske myndigheter, melder avisen Haaretz.

– Arrestasjonen av Issa Amro er det siste beviset på at Den palestinske selvstyremyndigheten er fast bestemt på å fortsette sin undertrykkende kampanje mot ytringsfrihet, sier Magdalena Mughrabi, underdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Amnesty International.

Amnesty ga nylig ut en rapport om at palestinske journalister i økende grad blir fengslet.

Forstyrrelse av «sosial harmoni» kan gi 15 års fengsel

En av dem som er blitt fengslet, er TV-journalisten Tarek Abu Zed (42). Aftenposten møtte ham i Nablus på Vestbredden i midten av august.

Han ble avhørt om to Facebook-poster som ble ansett som for kritiske mot president Mahmoud Abbas og hans organisasjon Fatah, og han ble siktet for brudd på palestinernes nye lov om «elektroniske forbrytelser».

Loven åpner for at alle som forstyrrer «sosial harmoni», kan bli dømt til opptil 15 års fengsel.

– Loven bryter med viktige menneskerettigheter

Dekretet fra president Abbas den 24. juni i år er blitt skarpt kritisert av menneskerettighetsaktivister og grupper som arbeider for pressefrihet.

– Noen av paragrafene bryter med viktige menneskerettigheter, som retten til et privatliv og til ytringsfrihet, noe som er hjørnesteiner i et demokratisk samfunn, skriver Det palestinske senteret for utvikling og pressefrihet (MADA) på sine hjemmesider.

– Dette er en av de verste lovene som er vedtatt siden Den palestinske selvstyremyndigheten ble etablert i 1994, sier Ammar Dweik, leder for de palestinske myndighetenes egen uavhengige kommisjon for menneskerettigheter, til AP. – Det er et stort tilbakeskritt for frihet på Vestbredden.

Dweik kritiserer den vage definisjonen av de angivelige forbrytelsene, de brede fullmaktene som sikkerhetsmyndighetene får, den omfattende blokkeringen av nyhetsnettsteder og de strenge straffene.

Den nye loven er allerede blitt brukt til å blokkere 29 palestinske nettsteder. De fleste av dem kan ifølge MADA knyttes til Abbas’ største rivaler, den tidligere samarbeidspartneren og nåværende fienden, Mohammed Dahlan, og Hamas.

Får milliarder fra Norge i 2016

De palestinske områdene har siden 2011 fått 3,8 milliarder kroner fra Norge, ifølge Norad.

Som leder av Giverlandsgruppen presser Norge årlig på for at også andre land skal gi penger til palestinerne.

Amnesty International ber det internasjonale samfunnet legge press på palestinske myndigheter, slik at Issa Amro blir løslatt og loven om elektroniske forbrytelser blir trukket tilbake eller endret.

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet, og spesielt de store donatorene, legger press på de palestinske myndighetene, sier Ashira Ramadan, regional researcher for Amnesty International.

– Menneskerettighetssituasjonen i Palestina er utfordrende av en rekke årsaker. Blant annet er ytrings- og pressefriheten under økende press fra palestinske myndigheter. Denne utviklingen gir grunn til bekymring, og vi følger nøye med. Dette tas jevnlig opp i vår bilaterale dialog med palestinske myndigheter og gjennom FN-systemet, sier statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet til Aftenposten.

– Nødvendig for å stoppe hackere og andre kriminelle på nettet

Ibrahim Hamodeh, en statsadvokat ved påtalemyndighetens kontor, sier dekretet er nødvendig for å ta dem som begår elektronisk kriminalitet, som hackere og dem som begår ærekrenkelser på nettet.

– Det er ikke noe i den nye loven som begrenser muligheten til å uttale seg fritt, sier Hamodeh til AP.

Journalister fengsles fordi palestinske myndigheter krangler

Tarek Abu Zed ble løslatt etter syv dager i fengsel, men har fremdeles siktelsen hengende over seg. Politiet fortalte ham at grunnen til at han og seks andre journalister var blitt fengslet, var et ønske om å presse Hamas til å løslate Fouad Jarada, en journalist i Palestine TV som ble fengslet på Gazastripen i juni.

I en telefonsamtale med Aftenposten opplyser Jarada at han i løpet av ti år er blitt fengslet seks ganger på grunn av sitt journalistiske arbeid.

– Snakk, ellers ...

Mens Tarek Abu Zed satt fengslet, ble han forsøkt presset til å gi fra seg koden til Facebook-kontoen sin, sier han.

– Snakk, ellers .., sa politifolkene.

Tarek Abu Zed hadde grunn til å frykte hva som lå i den dulgte trusselen. For et år siden ble han fengslet i 37 dager og utsatt for mishandling. Han ble slått i skrittet, og en sigarettglo ble holdt tett mot kinnet hans på en truende måte, forteller han.

I 2009 ble han arrestert og anklaget for oppvigleri mot Den palestinske selvstyremyndigheten. Han ble dømt til ett og et halvt års fengsel, men slapp ut etter 11 måneder.