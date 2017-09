Obama: Ondskapsfullt av Trump å skrote immigrant-amnesti

– Å målrettet ramme disse unge menneskene er galt – fordi de har ikke gjort noe galt, skriver USAs forrige president på sin Facebook-side.

– Det er å påføre seg selv nederlag, for disse (menneskene) ønsker å starte nye bedrifter, bemanne våre laboratorier, tjenestegjøre i vårt forsvar og på mange andre måter bidra til landet vi elsker. Det er ondskapsfullt, skriver Obama.

President Trump beordret gjennom en presidentordre tirsdag at det såkalte DACA-programmet skal avvikles.

800.000 unge

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble innført av Obama i 2012. Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Programmet har beskyttet nesten 800.000 unge immigranter fra å bli deportert fra landet.