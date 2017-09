15 delstater vil saksøke Trump

Det opplyste justisministeren i delstaten Washington nordvest i USA, Bob Ferguson, på en pressekonferanse onsdag.

Også Washington DC stiller seg bak søksmålet, som vil bli overlevert en domstol i New York.

Bob Ferguson har også tidligere saksøkt Trump, den gang for å få stanset det omstridte innreiseforbudet for statsborgere fra en rekke muslimske land.

800.00 unge rammes

Trump besluttet tirsdag å avvikle det såkalte DACA-programmet. DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals, det er en ordning som i 2012 ble innført av daværende president Barack Obama for å gi de rundt 1,9 millioner menneskene som ble tatt med ulovlig inn i landet av foreldrene sine, en tryggere tilværelse i USA.

Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter. Programmet har beskyttet de nesten 800.000 unge fra å bli deportert fra landet.

Tidligere president Barack Obama gikk tirsdag ut og fordømte Donald Trumps beslutning om å avvikle amnesti-ordningen.

– Å målrettet ramme disse unge menneskene er galt – fordi de har ikke gjort noe galt, skrev Obama på sin Facebook-side.