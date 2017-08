Trump til rådgiverne: Har bestemt seg for å sparke sjefstrateg Steve Bannon

Ifølge New York Times skal Bannon ha levert inn sin oppsigelse Trump den 7. august. Nyheten skulle etter planen offentliggjøres denne uken, men på grunn av hendelsene i Virginia ble det utsatt.

Opplysningene skal ifølge avisen komme fra en person nær Bannon.

Trump skal ifølge CNN ha vært irritert på Bannon, etter at han i et intervju med det politiske magasinet The American Prospect motsa Trump om Nord Korea, og hevdet at han hadde makt til å gjøre personalendringer i utenriksdepartementet.

Disse har mistet jobben siden Trump ble president

Aftenposten kommer tilbake med mer.