Trumps sjefstrateg har fått sparken. Dermed er seks av Trumps nærmeste rådgivere ute i kulden.

Fredag ettermiddag sendte Det hvite hus i Washington ut en melding om at «Stabssjefen i Det hvite hus John Kelly og Steve Bannon har i fellesskap blitt enige om at dette blir Steves siste dag. Vi er takknemlige for hans innsats og ønsker ham alt godt.»

Dermed er den mest omstridte av president Donald Trumps medarbeidere ute av Det hvite hus.

Ifølge New York Times skal Bannon ha levert inn sin oppsigelse til Trump 7. august. Nyheten skulle etter planen offentliggjøres denne uken, men på grunn av hendelsene i Virginia ble det utsatt.

Opplysningene skal ifølge avisen komme fra en person nær Bannon.

Bannon ringte opp anti-Trump magasin

Trump skal ifølge CNN ha vært irritert på Bannon, etter at sjefstrategen selv ringte opp en av redaktørene i det politiske magasinet The American Prospect. Der begynte han å snakke om en rekke temaer, blant annet motsa han Trump om Nord-Korea.

Til magasinet forklarte Bannon i detalj hvordan han skulle bli kvitt sine motstandere i forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet.

Magasinet offentliggjorde Bannons uttalelser onsdag denne uken.

I en forklaring i starten av artikkelen skriver magasinet at redaktøren ikke hadde ventet en telefon fra Bannon. Magasinet «er, tross alt, et stolt liberalt og anti-Trump magasin» skriver det om seg selv.

Flukten fra Trump

JONATHAN ERNST / X90178

Av Donalds Trumps aller nærmerste rådgivere, er det nå bare visepresident Mike Pence som er igjen i Det hvite hus. På syv måneder er seks av hans nærmeste forsvunnet ut. Enten for egen fri vilje, eller etter å ha fått sparken. Dette er de viktigste:

Steve Bannon -sjefstrateg sluttet 18.august

Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør sluttet 31 juli

Reince Priebus, stabsjef sluttet 28 juli

Sean Spicer, pressesjef sluttet 21 juli

Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør sluttet 30 mai

Michael Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver sluttet 14 februar

Fikk valget mellom å si opp eller bli sparket

En kilde sier til CNN at Bannon fikk valget om å si opp eller bli presset ut.

Samarbeidet mellom Bannon og Trump skal ifølge Politico ha vært dårlig i månedsvis. Bannon skal ha vært på kollisjonskurs med Trumps svigersønn, Jared Kushner og presidentens økonomiske rådgiver, Gary Cohn.

Fra Harvard til Breitbart News

Bannon ble født i delstaten Virginia i 1953. Han profesjonelle vei har gått via den amerikanske marinen, Harvard-universitet og en kort periode i den sagnomsuste investeringsbanken Goldman Sachs.

Deretter gikk han inn i mediebransjen og bidro, sammen med flere andre, til å få TV-showet Seinfeld på luften.

Etter filmprosjekter i Hollywood begynte han med politiske dokumentarfilmer som hyllet tidligere president Ronald Reagan og andre på høyresiden i amerikansk politikk.

Gjennom dette arbeidet møtte han den erkekonservative mediemannen Andrew Breitbart. Han ville skape en nyhetskanal som kunne motsi det han så på som venstrevridde medier.

Breitbart døde i 2012. Da tok Bannon over Breitbart News og bygde kanalen videre opp til et populistisk talerør for høyrevridd politikk.

Derfra var han sentral i Trumps valgkamp. Nå er det slutt.