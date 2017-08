Disse terroristene betaler barn og unge fem kroner for å ta på seg selvmordsvest

Den lille jenta gikk rundt på markedet i halv ti-tiden på kvelden da hun stoppet ved en bod og kjøpte seg nudler. Det skulle bli hennes siste måltid. Like etter sprengte hun seg selv i luften. Bare én annen person ble såret.

Detonerte for tidlig

Vitner anslo overfor den nigerianske avisen Vanguard jentas alder til ti år. Derfor, antok de, detonerte hun bomben for tidlig. En kvinne forsøkte på samme tid å detonere en selvmordsbombe, men mislyktes. Hun ble angrepet og lynsjet av en sint folkemengde.

Hendelsen fant sted sist nyttårsaften i Maiduguri, en by nordvest i Nigeria. Byen og området har i årevis levd med terrortrusselen fra den islamistiske organisasjonen Boko Haram. Den ekstreme gruppen mener vestlig kunnskap er syndig og fører en geriljalignende terrorkampanje i Nigeria og til dels i noen av nabolandene.

De yngste var syv år

Angrepet i Maiduguri var ganske typisk for organisasjonens selvmordsangrep. Angriperne var kvinner og barn, og det var forholdsvis mislykket. Forskere ved Combating Terrorism Center ved den amerikanske krigsskolen West Point har gjennomgått 238 angrep fra Boko Haram i tidsrommet fra 11. april 2011 til juni i år.

Her er noen av funnene:

De 434 personene som skulle ofre livet sitt i angrep, ble sendt ut på 238 oppdrag med tilsammen 247 forskjellige mål.

56,2 prosent av angriperne var kvinner. Minst 81 av dem var barn eller tenåringer. Ifølge forskerne har Boko Haram sendt ut flere kvinnelige selvmordsbombere enn noen annen gruppe i historien.

Selvmordsangrepene utgjør bare omtrent en femtedel av Boko Harams drap, og angrepene feiler ofte. Bombene detonerer ikke, eller hvis de gjør det, blir få andre enn angriperen drept eller skadet. I noen angrep dør mange. Dermed er tilsammen 1934 personer drept i de 238 angrepene.

De fleste barneangriperne er jenter. De yngste var tre jenter på syv år.

Fakta: Boko Haram Væpnet, islamistisk gruppe med base i Nord-Nigeria. Navnet betyr omtrent «Vestlig kunnskap er syndig». Har også gjennomført angrep i Kamerun, Niger og Tsjad. Grunnlagt i 2002, ledes nå av Abubakar Shekau. Anslag over antall drepte varierer fra 16.000 til over 20.000. 2,6 millioner er drevet på flukt siden 2009. Har bortført flere tusen kvinner og unge jenter. Kilde: NTB/Aftenposten

Flere moskeer enn kirker

Forskerne påpeker at gruppen i 2011–2013 var i en opplæringsfase for selvmordsangrep. Målene var myndighetene, og angriperne var menn. Fra våren 2015 begynte de imidlertid å bruke mer kvinner og barn. Målene var nå oftere sivile, for eksempel bussholdeplasser og markeder.

Den siste tiden har de satset mer på angrep mot flyktningleirer. Moskeer er også blitt mer utsatt. Gruppen har angrepet tre ganger flere moskeer enn kristne kirker.

Jossy Ola / AP / NTB scanpix

Mange blir tvunget og lokket

Det er høyst uklart hvor mange av angriperne som frivillig stiller opp som selvmordsbombere og hvor mange som blir tvunget. En 17 år gammel jente valgte i vinter ikke å detonere sin bombe på et marked.

Hun fortalte at hun var blitt kidnappet av terroristene to år før. Hun ble deretter giftet bort til en offiser kalt Amir. Vinteren 2017 ble imidlertid hun og en annen jente utpekt som selvmordsbombere med løfte om at de ville bli sendt til paradiset.

– De ga oss 200 naira hver som vi kunne kjøpe mat for, fortalte hun til nigeriansk presse. Beløpet tilsvarer ca. fem kroner.

Ekstrem krise

Slike beløp er også nevnt i andre tilfeller.

– Det fremstår som uklart om jentenes familier ble betalt for deres deltagelse eller hva som skjer med eventuelt ubrukte penger etter detonasjonen, påpeker forskerne.

De mener de ekstreme økonomiske vanskene i regionen som følge av den humanitære krisen kan være en årsak.

– Mange kvinner – særlig kvinner uten ektemann – føler dette akutt. Det kan anspore dem til å godta et så ubalansert forslag, fremholder de.

Makama Sule / AP / NTB scanpix

Fordelene ved barneangripere

Fordelene for Boko Haram ved å bruke kvinner og barn er at de sjeldnere mistenkes. Sikkerhetsstyrkene, som oftest menn, kvier seg også for å ransake kvinner. Forskerne ved West Point peker dessuten på følgende dystre argumenter for at terroristene satser på å bruke barn.

Det har en sjokkeffekt og viser hvor seriøse og brutale de er.

De er lettere å hjernevaske eller tvinge enn voksne.

De kan lettere snike seg inn steder voksne blir stoppet.

De er billig – eller til og med gratis – arbeidskraft.

De er lette å skaffe. Boko Haram er beryktet for sine kidnappinger.

Hittil har dødstallene jevnt over vært større med barneangripere.

Nigerias presidentkontor via Reuters

Lover hardere innsats

President Muhammadu Buhari har nettopp vendt hjem til sine 190 millioner innbyggere etter tre måneders sykeopphold i London. Mandag holdt han en tale på TV og lovet enda hardere kamp mot Boko Haram.

– Terrorister og kriminelle må bli bekjempet og nådeløst knust slik at flertallet av oss kan leve i fred og sikkerhet, sa Buhari.