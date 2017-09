Slik styrker Putin seg ved å pusse opp Moskva: Dette betonghotellet er blitt superpark

– Fantastisk flott. Tenk at vi kan ligge i en skog rett ved Kreml, sier Elena.

Hun og sønnen Jakob har funnet en gressplen i en nyplantet skog bare et steinkast fra Kreml og Vasilijkatedralen.

Russerne har allerede døpt stedet til «Tsarparken».

Over ruinene etter det beryktede sovjetiske hotellet Rossija, som frem til 1990 var verdens største med plass til 4000 gjester, har Putin bygget et monument som forklarer hvorfor over 80 prosent av russerne fortsatt mener han gjør en god jobb som president.

Per Anders Johansen

To uker etter åpningen har over en million russere valfartet til Putins nye supermoderne park, som både høster anerkjennelse og kritikk.

Bildene viser at Moskvas ansikt utad er fullstendig forandret:

Slik er Putins drømmepark

Parken ble åpnet da Putin og representanter for hans maktelite kom kjørende fra Kreml i en liten elbil.

Tusenvis av vakter og politifolk sperret parken og sentrum.

Donald Trump reiste selv flere ganger til Moskva for å sikre seg Moskvas fineste eiendom uten å lykkes.

Vasily Maximov / TT / NTB scanpix

Putin bestemte i stedet å bygge den første nye parken i hjertet av Moskva på 200 år. Den forrige russlandsherskeren som gjorde det, var tsar Aleksander 1. for å feire seieren om Napoleon.

Zarjadje-parkens hjemmeside.

Sommer hele året

Zarjadje-parken består av flere soner som representerer Russlands natur: Skogkledd taiga, myrlendte elvelandskap, steppe og nordlig tundra.

I bakken under parken er det mediesentre, kinoer, arkeologisk museum, forskningssenter, en isgrotte og en konsertsal for 2000 personer.

Per Anders Johansen

Taket på den nye konsertsalen er en gigantisk glasskuppel. Her kan moskovittene nyte grønt gress, blomster og planter hele året, selv når det blåser iskalde vinder fra Sibir.

Jazzrock strømmer fra høyttalere i trærne.

Parken er åpen døgnet rundt og har inngang fra alle kanter.

Sikkerheten ivaretas av et omfattende overvåkingssystem med 400 videokameraer, som kan følge med alt som skjer.

Per Anders Johansen

Moskva får full make-up

– Sist gang det var et seriøst forsøk på å modernisere Moskva, var på 70-tallet før OL i 1980, sier arkitekten Aleksej Muratov til Republik. Hans arkitektfirma Strelka er en av de viktigste designerne bak den massive renovasjonen.

– Det vi gjør er uten presedens både i omfang og kostnader, sa den russiske byggministeren Mikael Men til Vedomosti.

Utbyggingen er så omfattende at det ikke er mulig å oppdrive nok granitt til alle veiene, plassene og parkene som pusses opp.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Hastverksarbeid og skippertak for Putin

– Her har det gått veldig fort for seg, sier en gammel bestemor i køen av moskovitter som strømmer gjennom parken.

Alle kan se at dette er ekstremt hastverksarbeid.

En uke før åpningen var det meste bare et gjørmehull. Tusenvis av arbeidere jobbet dag og natt for å bli ferdig med å plante blomster, busker og trær, legge stein, sette opp lamper og benker. Målet: Moskvas 870 års jubileum.

Ferdiggresset ble rullet ut bare timer før Putin kom humpende bortover brosteinene over Den røde plass i sine elbiler med Kremls maktelite på slep.

Bak den moderne hitech-innpakningen ligger en altomfattende hyllest til Putins nye Russland.

Per Anders Johansen

Rundstjal Putins park

En uke etter åpningen er deler av parken allerede ødelagt:

30 prosent av «tundrasonen» er tråkket i stykker av de store folkemassene.

Over 10.000 blomster, busker og en rekke sjeldne rødmerkede sopper og blomster er stjålet eller ødelagt.

Glasstak ble ødelagt av steinkastende ungdom, vinduer knust og lykter ødelagt.

«Vårt paradis er trampet ned av vandaler», skrev avisen Gazeta.ru. Nå innføres begrenset åpningstid for å reparere parken.

Per Anders Johansen

Enorme pengesummer

Putins nye drømmepark er bare en del av en gigantisk modernisering av hele Moskva.

Flere hundre kilometer med veier, fasader og hus blir pusset opp.

Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix

Alt skal skinne til VM i fotball neste år, men Putins strateger tenker lenger enn det:

Et rent, vakkert offentlig byrom regnes som svært viktig for å bevare ro og stabilitet.

Det nyoppussede Moskva gir russere en følelse av fremskritt, velstand og stolthet til tross for økonomisk krise og fallende levestandard.

De enorme statlige gigantprosjektene gir dessuten milliardinntekter til «oligark-entreprenørene», venner og familiemedlemmer i Putins maktelite.

Selve parken kostet offisielt bare ca. 1 milliard kroner, men både avisene Vedomosti og Kommersant anslår regningen til minst 3,5 milliarder kroner.

– Moskva er i ferd med å bli en av verdens vakreste byer, sa Moskva-ordføreren Sergej Sobjanin stolt. I det skjulte spillet i korridorene i Kreml er han en av kandidatene som kan overta etter Putin.

Per Anders Johansen

Et minnesmerke over Putin

Parken splitter Moskvas innbyggere i to, mener avisen Vedomosti.

– Formen på parken er moderne og internasjonal, men innholdet er patriotisk. Alt er kunstig, ingenting er naturlig, skriver avisens kommentator Kabanova.

Kulturdirektøren i Moskva glemte at mikrofonen ikke var slått av da han var med på omvisning:

– Vi burde heller reddet taket på Bolsjoj, som er helt gjennomrustent, sa Moskvas kultursjef.

Per Anders Johansen

– Moskva blir et bedre sted å leve

Elena og alle andre russere Aftenposten møter i parken, er begeistret og stolte, som mange rister på hodet over alt slurvearbeidet.

– Jeg stemte på Putin på grunn av denne parken, sier forretningsmannen Nikolai.

– Jeg liker ekstra godt den nye utsikten vi får over Kreml, byen og elven. Naturen i parken er vakker og variert. Denne parken gjør byen grønnere, åpnere og et litt bedre sted å leve i, sier Elena.