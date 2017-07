SVT: Den svenske regjeringen kan gå av i løpet av dagen

Flere kilder SVT Nyheter har snakket med forteller at den svenske regjeringen vurderer å trekke seg allerede i dag.

– Ja, det er absolutt en mulighet at statsminister Stefan Löfven melder sin avgang, sier en kilde.

Flere i regjeringen har nå samlet seg i Rosenbad i sentrum av Stockholm, der statsministerens kontor ligger. Det er ventet at statsministeren kaller inn til pressekonferanse senere i dag, melder kanalen.

Dersom regjeringen ikke trekker seg, kan det også være aktuelt å utlyse nyvalg, skriver SVT. Valget kan i så fall skje om tre måneder.

– Partiet har ingenting imot et nytt valg, vi er godt forberedt og jeg tror velgerne også er det, sier en annen kilde.

• Det stormer i svensk politikk. Dette er IT-skandalen som kan felle Sveriges regjering

Regjeringen skal være forberedt på å la Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra styre frem til valget i 2018, sier en kilde i regjeringen til Aftonbladet.

Stina Stjernkvist/ TT / NTB scanpix

Overrasket av mistillitsforslag

Ifølge SVTs kilder er dagens mistillitsforslag en viktig grunn til at regjeringen vurderer å gå av.

Opposisjonen varslet tidligere i dag at de vil fremme et mistillitsforslag mot tre statsråder. Dette er infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvaret for Transportstyrelsen, i tillegg til innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Vänsterpartiet, som er avgjørende for å få flertall for forslaget, annonserte samtidig at de vil ta en tenkepause frem til i morgen.

Regjeringen forventet ikke at de borgerlige partiene skulle gå så hardt ut, ifølge kildene. De regnet i stedet med at mistilliten skulle rettes mot én eller to statsråder, ikke tre.

– Alvorlig krise

Bakgrunnen er den store IT-skandalen i Transportstyrelsen, der sensitiv informasjon skal ha kommet i utenlandske hender i forbindelse med en outsourcing av IT-tjenesten til IBM.

– Dette er den alvorligste krisen som regjeringen til Stefan Löfven har vært i siden den kom til makten i 2014, sier Björn Lindahl, Svenska Dagbladets korrespondent i Oslo, til NTB.

Daværende sjef i Transportstyrelsen, Maria Ågren, bestemte i 2015 at det kunne gjøres avvik fra datasikkerhetslovene for å få outsourcingen ferdig innen fristen.

Et vitnebeskyttelsesprogram, hemmelige politiregistre, identiteten til jagerflypiloter og transportplaner for kjernefysisk materiale er noen av opplysningene som kan ha kommet på avveie.

Informasjon om agenter som arbeider for sikkerhetstjenesten Säpo og Försvarsmakten under falsk identitet i Sverige og i utlandet, kan også ha havnet i gale hender, skriver svenske DN.