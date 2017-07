Etter mandagens selvmordsangrep i Mosul, etterlates byen i kaos og med økt mistenksomhet mot kvinner og barn.

I videoen over blir barn beordret av soldater til å kle av seg, for å forsikre dem om at de ikke er iført bombevester.

IS’ nye taktikk går nemlig ut på å bruke kvinnlige selvmordsbombere i angrep mot flyktende sivile.

Det sier Ali Abdullah Hussein, som er offiser i den irakske hæren, til The Associated Press.

Se videoen ovenfor som viser fortvilelsen og skadene etter mandagens angrep.

Aftenposten advarer mot sterke bilder.

IS skal nå kun kontrollere rundt en kvadratkilometer inne i Mosul. Er dette starten på IS’ undergang?