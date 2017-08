Trump ville bedre forholdet til Putin. Nå kan USA og Russland havne i en diplomatisk krig.

Fredag ble den amerikanske ambassadøren i Moskva kalt inn på teppet til det russiske utenriksdepartementet. Der fikk han beskjed om at antall amerikanske diplomater og lokalt ansatte i Russland må reduseres med 755 til 455, like mange russiske diplomater som er stasjonert i USA. I tillegg vil russiske myndigheter beslaglegge en lagerbygning og et hus som den amerikanske ambassaden bruker til sosiale tilstelninger.

I et intervju med TV-kanalen Rossija 1 søndag kveld sa president Vladimir Putin at han ikke lenger har tålmodighet til å vente på at forholdet mellom de to landene skal bli bedre.

– Vi håpte at situasjonen skulle endre seg, men det ser ikke ut til å bli noen bedring på lang tid, sa Putin som fremholdt at målet er å ramme USA slik at det svir.

Tilbake til kalde krigen

The New York Times peker på at det er første gang at Russland kommer med et slikt tiltak siden den kalde krigen. Etter en spionskandale i 1986 utviste begge land en rekke diplomater, og Russland ga til slutt beskjed om at den amerikanske ambassaden i Sovjetunionen måtte reduseres til 251 ansatte, like mange som Sovjetunionen hadde ved sin Washington-ambassade.

Året etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 ble dette kvotesystemet opphevet.

Mild reaksjon

Likevel mener den russiske analytikeren Vladimir Frolov at Putins tiltak er en svært mild reaksjon på sanksjonene USA har innført mot Russland.

«Utvisninger er den minst smertefulle måten et land kan vise at det er misfornøyd med et annet land. Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere, skriver Frolov i avisen The Moscow Times.

Han peker på at både USA og Russland utviste 50 diplomater fra det andre landet i starten av 2001, mens på slutten av det året var forholdet mellom de to landene historisk godt.

I den amerikanske presidentvalgkampen lovpriste Donald Trump Putin med jevne mellomrom, og i starten av juli hadde de en lang samtale under G20-møtet i Tyskland. Ifølge kommentatorer i Moskva trodde russerne at valget av Trump som president, ville bety at sanksjonene mot Russland ville bli opphevet. Det skal være årsaken til at Putin valgte ikke å svare med mottiltak da USA i desember utviste 35 russiske diplomater og konfiskerte to eiendommer som Russland brukte i USA.

Tror fortsatt på Trump

Den milde reaksjonen fra Russland viser at Putin ikke helt har gitt opp håpet om at Trump kan bidra til en bedring i relasjonene mellom USA og Russland, tror Frolov.

I desember fikk de russiske diplomatene 72 timer på å forlate USA, mens Kreml har gitt USA frist helt frem til 1. september. Dessuten kan USA selv bestemme om de skal kutte amerikanske diplomater eller lokalt ansatte russere som jobber på den amerikanske ambassaden i Moskva eller på et av konsulatene i St. Petersburg, Jekaterinburg eller Vladivostok.

Flere kommentatorer tror at det hovedsakelig er russere som jobber med visumspørsmål og oversettelser som vil bli kuttet, og at det i liten grad vil ramme amerikanske diplomater. I 2013 var det kun rundt 300 av snaut 1300 ansatte som var amerikanske diplomater.

Russlandsforsker og tidligere Moskva-ambassadør Michael McCaul sier at hovedkonsekvensen vil bli at russere som ønsker å reise til USA, må vente lenge på å få visum.

– Hvis disse kuttene blir noe av, vil russere ikke lenger vente uker, men måneder på å få visum, sier han til Reuters.

Putin vil samarbeide mer

I TV-intervjuet søndag understreket Putin at Russland kan komme med ytterligere tiltak, men at han ikke ønsker det nå. Derimot understreket han at de to landene har potensial til å samarbeide på en rekke områder: Syria og kampen mot terrororganisasjonen Den islamske staten (IS), hindre spredningen av masseødeleggelsesvåpen, stoppe illegal innvandring og bekjempe organisert kriminalitet og terrorisme.

Den amerikanske kongressen vedtok i juli nye sanksjoner mot Russland fordi landet angivelig skal ha blandet seg inn i den amerikanske valgkampen, og president Donald Trump har sagt at han vil underskrive den nye sanksjonsloven. USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland på grunn av landets innblanding i Ukraina.

Carnegie-forskeren Aleksandr Baunov mener at det russiske tiltaket er en reaksjon på Kongressens nye sanksjoner, og at de ikke er rettet mot Trump.

«De kommer umiddelbart etter at Kongressen vedtok nye sanksjoner, men før Trump har underskrevet den nye loven», skriver han på Facebook.

Kan bli trappet opp

Hvis ikke Trump klarer å få til en bedring i forholdet mellom USA og Russland, tror Frolov at Putin vil forsøke å ramme USA hardere blant annet ved å:

Stikke kjepper i hjulene i amerikanernes forsøk på å isolere regimet Nord-Korea.

Underminere de nye, amerikanske sanksjonene mot Iran.

Støtte Taliban i det skjulte for å skape vanskeligheter for USA i Afghanistan.

Venter amerikanske reaksjoner

Den russiske utenrikspolitiske eksperten Fjodor Lukjanov spår at USA vil komme med ytterligere reaksjoner.

– De to landene vil havne i en full diplomatisk krig. Håpet om en forbedring i forholdet mellom USA og Russland er nå ute, sier han til den anerkjente avisen Vedomosti.

Den russiske analytikeren Aleksej Makarkin forventer at Moskva fremover vil komme med flere reaksjoner mot USA: utenlandske organisasjoner vil bli erklært for uønskede og det kan komme restriksjoner på vitenskapelig samarbeid.

– I Russland blir nå Trump sett på som en svak president som er underordnet Kongressen og den amerikanske eliten. Putin setter ikke lenger sin lit til at Trump skal få til en bedring mellom de to landene, hevder Makarkin.