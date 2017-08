Brannmennene har angivelig ringt inn falske samtaler til nødtelefonen som en del av planen for å motta et tillegg fra staten på 10 euro i timen for å jobbe i nødssituasjoner.

Noen av de 15 pågrepne er mistenkt for ildspåsettelse.

De lokale brannmyndighetene fattet mistanke og satte i gang en etterforskning da de registrerte et uvanlig antall utrykninger av arbeidslaget.

Alle de pågrepne brannmennene er fra provinsen Ragusa sør på Sicilia.