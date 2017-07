9 ting Trump sa til speidernes landsleir som gir tidligere speidere hakeslepp

– Hvem i helvete vil snakke om politikk foran guttespeiderne?

Slik startet Trump talen sin foran 30.000 guttespeidere på landsleir i West-Virginia mandag kveld.

Det ville tydeligvis presidenten selv, fordi det var nettopp politikk mye av talen skulle handle om. Mange speidere svarte med støttende tilrop, nærmest som under et av valgmøtene han holdt før han ble president, ifølge avisen Washington Post. Og som valgmøtene, inneholdt talen kraftig kritikk av mediene og hans politiske motstandere.

Om sump, kloakk og fake news

1) «Guttespeidere tror på å sette Amerika først!»

2) «Dere vet, jeg drar til Washington og jeg ser alle disse politikerne, og jeg ser sumpen, og det er ikke et godt sted. Faktisk sa jeg i dag at vi bør bytte ordet ‘sump’ med ordet ‘pøl’, eller kanskje med ordet ‘kloakk’.»

3) «De falske mediene vil si: ‘President Trump talte’ – dere vet hvordan det er – ‘president Trump talte foran en liten gruppe guttespeidere i dag.’ De er litt av en – de er litt av en gruppe. Fake media. Fake news.»

Om aksjemarkeder og valgnatten – og god jul!

Trump snakket også om natten da han ble valgt som president.

4) «Jeg må fortelle dere at økonomien går så det griner. Aksjemarkedet har pekt oppover siden valget 8. november – husker vi den dagen? Var det en vakker dag?»

5) «Husker dere den berømte natten på fjernsynet, 8. november, da de sa, disse uærlige menneskene, hvor de sa, det finnes ingen måte Donald Trump kan vinne? De glemte de glemte menneskene.»

6) «Hun (Hillary Clinton, journ.anm.) ble fortalt at hun kom til å vinne Michigan, og jeg sa, vel, vent ett øyeblikk. Bilindustrien flytter til Mexico!»

Trump tok også opp debatten om hvorvidt man bør bruke lykkønskningen «gledelig jul» eller det mer religionsnøytrale «gledelig høytid». Det er ingen tvil om hva presidenten selv mener.

7) «Og forresten, med Trump-administrasjonen vil du igjen kunne si «god jul» når du skal handle, tro meg. God jul!»

8) «Og forresten, ser dere milliarder på milliarder på milliarder med ekstra penger som vi gir tilbake til militæret igjen? Milliarder av dollar!»

– Du har sparken!

Trump snakket også om helsereformen og hans forsøk på å bli kvitt Obamacare. Han fleipet i samme slengen om å sparke helseminister Tom Price.

9) «Forhåpentlig får han stemmene i morgen slik at vi kan begynne å kverke denne forferdelige tingen kalt Obamacare. Det er best han får stemmene. Hvis ikke, vil jeg si: Tom, du har sparken».

Kommentaren førte til latter blant publikum. Trump ga deretter helseministeren, som sto på scenen sammen med Trump, et vennlig klapp på skulderen som for å vise at han tullet.

Får kritikk

Trumps tale har skapt en storm av kritikk på sosiale medier. Trump blir blant annet kritisert for å være politisk og splittende i sin tale til det unge publikumet. Tidligere presidentfotograf Pete Souza la for eksempel ut et av sine bilder av Obama og en speiderulvunge. Han skrev at Obama garantert «ikke snakket med speidere om sine valgseire».

Kritiserte Obama

Trump fikk også tid til å refse Barack Obama for at han ikke besøkte speiderleiren under sin tid som president.

– Nei! hoiet mengden da Trump spurte om Obama hadde besøkt leiren.

Trump er den åttende presidenten som besøker speidernes landsleir, som holdes hvert fjerde år. Obama besøkte ikke leiren i løpet av sine to presidentperioder, men han holdt en videooverført tale i forbindelse med speidernes 100-årsjubileum i 2010, skriver NTB.

På forhånd hadde alle speiderne blitt bedt om å ikke opptre som på et valgmøte. Ifølge leirens egen blogg ble de i stedet bedt om å vise respekt for at det blant speiderne er mange ulike synspunkter. De ble også advart om at slik opptreden ville kunne virke splittende.

