Et halvt år har gått siden Donald Trump inntok Det ovale kontor og ble USAs 45. president. Siden har skandalene stått i kø for den tidligere forretningsmannen. Den siste ukens avsløringer om Trump-teamets møter med russiske forbindelser kan se ut til å være den siste dråpen som fikk begeret til å renne over for det amerikanske folk.

Forvirret over virvaret i USA-Russland-forholdet? Fortvil ikke, vi har oversikten: Trumps russiske forbindelser

Tilliten til presidenten er nå på rekordlave 36 prosent. Dette er det laveste tallet en president har hatt seks måneder inn i sin første periode, siden denne type meningsmåling begynte i 1940-årene. 58 prosent av amerikanerne har ikke tillit til han, og blant disse er hele 48 prosent svært misfornøyd.

Det viser en ny meningsmåling gjort for The Washington Post og ABC News. I april, 100 dager inn i presidentperioden, mente 42 prosent at Trump gjorde en god jobb. Tilliten til presidenten har altså falt med 6 prosentpoeng de siste tre månedene.

Forsvarte seg på Twitter

Ikke siden Gerald Ford hadde sitt å stri med i kjølvannet av Watergate-skandalen i februar 1975, har en president hatt lignende tall. Da var 39 prosent misfornøyd med jobben presidenten gjorde seks måneder etter at han overtok for Richard Nixon.

Flere av tallene bør bekymre Trump-administrasjonen. 50 prosent mener han gjør en dårligere jobb enn tidligere presidenter, mens mindre enn 25 prosent sier de ser på han som bedre.

NTB scanpix

Spesielt i internasjonal sammenheng sliter Trump med folkets tillit. 48 prosent mener USAs stilling i verden er svekket siden januar 2017, mens kun 27 prosent sier posisjonen har styrket seg. Samtidig stoler kun en tredjedel på Trump i internasjonale forhandlinger.

Presidenten selv tok på karakteristisk vis til Twitter for å kommentere målingen.

– ABC/Washington Post-målingen – selv om nesten 40 prosent ikke er så verst på dette tidspunktet – var den mest unøyaktige meningsmålingen rundt valget, skriver Trump på Twitter søndag.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Siden han trådte inn i det politiske rampelyset har Trump snakket om «fake news»: – Dårlige meningsmålinger er «falske nyheter»

Det kan være verd å merke seg at det korrekte tallet altså er 36 prosent. Ifølge LA Times var The Washington Post dessuten 2 prosentpoeng unna det endelige valgresultatet, noe som var innenfor den statistiske feilmarginen.

Flertall mener advokatmøtet var upassende

Bråk rundt innreiseforbudet, USAs tilbaketrekking fra Parisavtalen og republikanernes problemer med å få den nye helsereformen gjennom Kongressen, har så langt vært noen av de store kontroversene i Trumps presidentskap. 70-åringen står imidlertid nå muligens foran sin største utfordring i møte med den ulmende Russland-skandalen.

Administrasjonen har vært i hardt vær siden The New York Times kunne avsløre at Trumps eldste sønn, Donald Jr, møtte den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i håp om å få sensitive opplysninger om Hillary Clinton under fjorårets valgkampanje.

Richard Drew/TT/NTB Scanpix

Fredag kom nye opplysninger om at også en russisk-amerikansk lobbyist, Rinat Akhmetsjin, var med på møtet i Trump Tower, hvor Trumps svigersønn, Jared Kushner, og daværende kampanjesjef, Paul Manafort, også var til stede.

I meningsmålingen sier 63 prosent av de spurte at de synes kontakten mellom Trumps valgkampapparat og russiske forbindelser, er upassende. 60 prosent sier også at man tror Russland prøvde å påvirke valget, en økning fra 56 prosent i april. Både FBI og CIA har bekreftet dette, selv om Trump selv har vært vagere i uttalelsene sine om temaet.

40 prosent sier nå at de tror Trumps valgkamporganisasjon bevisst tok imot hjelp fra Russland for å påvirke valget.

Matt York/TT /NTB Scanpix

Upopulær «Trumpcare»

Annet dårlig nytt for Trump er amerikanernes holdning til den mye omtalte helsereformen. En viktig del av republikanernes valgkampstrategi var å erstatte «The Affordable Care Act», ofte omtalt som «Obamacare», med en ny helsereform.

LES OGSÅ: Senatet har utsatt avstemning om ny helsereform

Det nye forslaget har imidlertid høstet mye kritikk, blant annet fordi det kan føre til at 22 millioner amerikanere blir stående uten helseforsikring. Målingen viser at 50 prosent foretrekker dagens ordning med «Obamacare», mens kun 24 prosent vil ha republikanernes forslag, populært kalt «Trumpcare».

Meningsmålingen bekrefter også et faktum som nok ikke kommer som en overraskelse på dem som følger amerikansk politikk.

Trump leder et meget splittet land. Mens 82 prosent av republikanske velgere sier presidenten deres gjør en god jobb, kan kun 11 prosent av dem som stemte demokratene, si det samme.

Kjønnsskillet er også stort. 42 prosent av menn er fornøyde med Trump. For kvinner er tallet kun 30 prosent.

Fortsatt støtte blant kjernevelgere

En meningsmåling gjort før Russland-bråket i starten av juli, for The Wall Street Journal og NBC News, viser imidlertid at kjernevelgerne fortsetter å tro på Trump. I deler av landet hvor han vant med en stor majoritet, er 50 prosent fornøyde med jobben han gjør. 46 prosent sier det motsatte.

I vippestatene derimot, står popularitetens hans for fall. Steder som stemte på Barack Obama under presidentvalget i 2012, men byttet side til Trump i 2016, har 44 prosent tillit til den sittende presidenten. Det er 7 prosentpoeng lavere enn de som ikke gir han godkjent.

Et gjennomsnitt av alle meningsmålinger i USA, utarbeidet av Realclearpolitics.com, viser at 40.2 prosent mener Trump gjør en god jobb, mens 56.6 er misfornøyde.