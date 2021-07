Halvparten av kelnerens lønn går til Kims regime i Nord-Korea

VLADIVOSTOK (The Washington Post): I en russisk by serverer nordkoreanere mat og pusser opp hus. Fordelaktig for begge land, mener analytiker.

En servitør jobber ved en koreansk restaurant i den russiske byen Vladivostok.

Isabelle Khurshudyan

Min Joo Kim

47 minutter siden

Et populært nettsted med annonser i Vladivostok i Russlands fjerne Østen har en egen rubrikk med dyktige nordkoreanske håndverkere. De tilbyr å utføre byggearbeider i hjemmet til folk.

Kontaktinformasjonen i en av disse annonsene ledet frem til en nordkoreaner. Han forteller til The Washington Post at han har arbeidet i Russland i mange år. Han sier at han kan tjene vesentlig mer penger her enn i Nord-Korea. Dette til tross for at halvparten er øremerket Kim Jong-uns regime i Pyongyang.