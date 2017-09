Spent foran folkeavstemning: Katalonerne mot resten av Spania.

Tusenvis av spanjoler samlet seg lørdag ettermiddag i sentrum av Madrid for å vise sin støtte til et samlet Spania i forkant av Catalonias planlagte folkeavstemning søndag.

Markeringen mobiliserte bredt blant spanjoler - ungdommer, voksne, eldre og hele familier. Flere hadde reist til hovedstaden fra andre deler av landet.

Aftenposten møter fire ungdommer fra Balearene, som ikke er så langt fra Catalonia

– Vi vil beholde landet slik det er, der både Catalonia, Balearene og andre områder fremdeles en en integrert del av landet. Vi er 20 år gamle, og dette handler om vår fremtid. Vi ønsker at det spanske kartet skal se likt ut også om 60 år, og at Spania skal bli sterkere og bedre - sammen, sier Xim Todo Salgado.

Henning Carr Ekroll

– Hva er dere redd for at skal skje om Catalonia erklærer seg uavhengige?

– Vi vet ikke, derfor et det viktig å vise at vi ønsker et samlet land. Men jeg tror mange rundt omkring i landet vil ta til gatene for å markere sin støtte til et samlet Spania dersom Catalonia ender med å erklære seg uavhengige.

– Støtter dere at det spanske nasjonale politiet stanser folkeavstemningen med makt?

- Det må bare brukes makt om det er nødvendig. Men om noen gjør noe som ikke er riktig, bør politiet gripe inn, sier Salgado.

MANU FERNANDEZ / TT / NTB Scanpix

Foreldre overnatter på skolene

Politiet i Catalonia har bedt foreldre og barn om å forlate skolene i den spanske regionen slik at de kan utføre ordren om å stanse folkeavstemningen.

Flere foreldre har overnattet på skolene for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler søndag. Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokken 6.

De fikk også beskjed om at det er ulovlig å dele ut valgmateriell som støtter den omstridte folkeavstemningen, der velgere skal ta stilling til om regionen skal løsrives fra Spania.

Spanske domstoler har også gitt politiet ordre om å aksjonere mot lokalpolitikere som lar skoler bli brukt som valglokaler.

Bob Edme / AP / NTB scanpix

Traktorene kommer

Titusener av katalanske separatister deltok fredag kveld i en siste demonstrasjon i Barcelona før folkeavstemningen om uavhengighet. Blant dem var også mange bønder som for anledningen kjørte nedover Barcelonas brede boulevarder på traktorene sine.

Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning, mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den. Regjeringen argumenterer med at den er grunnlovsstridig, slik spansk høyesterett også har fastslått.

Emilio Morenatti / TT / NTB scanpix

Stemplet som ulovlig

En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.

– Denne løsrivelsesprosessen har vært ulovlig fra begynnelsen, sa regjeringens talsmann Inigo Mendez de Vigo fredag.

Han fremholdt av avstemningen ikke vil få noen politiske konsekvenser, bortsett fra å skape splittelse.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

Okkuperer valglokaler

Fredag var flere valglokaler okkupert av katalanere som vil sikre at folkeavstemningen blir gjennomført.

– Jeg kommer til å sove her med min eldste sønn som er elev her, sier Gisela Losa, en trebarnsmor som har slått seg ned på en barneskole i den velstående Barcelona-forstaden Gracia.

Her er det mange som ønsker løsrivelse fra Spania.

Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.