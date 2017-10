Kristin Lund skriver FN-historie igjen

FN kunngjorde fredag at generalmajor Kristin Lund blir den neste sjefen for FNs observatørkorps i Midtøsten - United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Lund blir med dette første kvinnelige øverste militære representant i misjonen.

Det er andre gang hun skriver FN-historie. Da hun i 2014 ble utnevnt til sjef for FN-styrken UNFICYP på Kypros, ble hun den første kvinnelige styrkesjefen i FNs historie.

Som FNs øverste sjef i UNTSO, vil hun få ansvaret for å lede og koordinere både den militære og sivile delen av FN-operasjonen.

UNTSO har blant annet ansvaret for å overvåke våpenhvileavtalen mellom Israel og de arabiske nabostatene.

Bjørhovde Hilde

Forsvarsministeren: - Et godt valg

– At Norge kan stille med en sterk kvinnelig kandidat til en slik krevende stilling, er veldig positivt. Kristin Lund er en meget dyktig offiser med omfattende erfaring og med bakgrunn fra FNs operasjoner. Det er derfor svært gledelig at hun blitt utnevnt til å lede dette viktige oppdraget. At hun nå velges for andre gang til en topplederstilling i FN, i konkurranse med andre internasjonale søkere, sier mye om hvilken solid jobb hun gjorde som styrkesjef for FN-misjonen på Kypros. Dette er et godt valg for FN og Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier i en pressemelding at han synes det er svært hyggelig at generalmajor Kristin Lund nok en gang velges av FN til å inneha en viktig lederposisjon.

– At hun velges for andre gang, i konkurranse med andre søkere, sier mye om hvilken utmerket jobb hun gjorde som styrkesjef for FN-misjonen på Kypros, sier han.