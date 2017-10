Våpenlobbyen NRA bryter tausheten etter Las Vegas-massakren

USAs president Donald Trump åpner også for å «ha en samtale» om såkalte «bump stocks». Flere andre republikanske ledere vil også vurdere strengere regler for ekstrautstyret som ble brukt under massakren som kostet 58 mennesker livet i Las Vegas.

Nå har også den mektige våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) kommet på banen etter å ha vært helt stille i flere dager.

På Twitter-kontoen til organisasjonen, som ofte oppdateres flere ganger hver dag, har det ikke blitt lagt ut en eneste melding siden forrige fredag.

En av de siste meldingene NRA la ut var en retvitring av en post fra et våpenblad der det sto «It’s #FullAutoFriday!», altså «det er helautomatisk fredag!» på norsk.

Nå åpner flere republikanske ledere for strengere våpenlover: – Som jeger eier jeg mange våpen, men jeg forstår ikke bruken av «bump stock»

Kritiserer motstandere

I uttalelsen som nå har kommet fra NRA, som er signert av organisasjonens ledere Wayne LaPierre og Chris Cox, heter det blant annet:

«I etterkant av det onde og følelsesløse angrepet i Las Vegas, spør amerikanerne seg hvordan fremtidige tragedier kan bli forhindret. Dessverre, det første svaret fra noen politikere er å rope ut om mer våpenkontroll. Å forby våpen fra lovlydige amerikanere basert på en kriminell handling utført av en galning vil ikke forhindre fremtidige angrep. Dette er et faktum som er bevist igjen og igjen i land over hele verden».

JONATHAN ERNST / Reuters

Våpendebatten hetes opp i USA: – Tanker og bønn er ikke nok

Åpner for å regulere «bump stocks»

Men de er ikke fremmed for strengere reguleringer av såkalte «bump stocks».

Det er svært uvanlig at organisasjonen støtter strengere reguleringer for skytevåpen eller ekstrautstyr til våpen.

Minst 12 av riflene som Stephen Paddock hadde på hotellrommet sitt, var utstyrt med «bump stocks». De gjør at halvautomatiske våpen øker skuddtakten til nær automatvåpen.

Dermed kunne Paddock fyre av ni skudd i sekundet ned på folkemengden fra rommet i 32. etasje på hotellet Mandalay Bay.

Våpenlobbyen åpner nå for at såkalte «bump stocks» kan reguleres.

«Gjenstander som er laget for å få halvautomatiske rifler til å fungere som automatiske rifler bør underlegges ytterligere reguleringer», heter det i uttalelsen de kom med torsdag kveld.

Nye helautomatiske våpen har vært forbudt å selge i USA siden 1986. Det et fortsatt lov å kjøpe helautomatiske våpen som ble produsert før loven trådte i kraft for 31 år siden.