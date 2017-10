Flyktninghjelpen: Store behov blant sivile i Irak

– Ingen må bli tvunget til å returnere til de nylig gjenerobrede områdene. Det er avgjørende for Iraks fremtid at de som vender hjem, gjør det frivillig, at de får nok informasjon, og at det skjer etter at områdene er trygge med grunnleggende infrastruktur på plass, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Irak, Heidi Diedrich.

Irakske regjeringssoldater, politi og paramilitære styrker «frigjorde hele sentrum av Hawija og fortsetter fremmarsjen», sa generalløytnant Abdel Amir Yarallah torsdag.

Leirer gjort klare

FN sa tirsdag at 12 500 personer har flyktet fra Hawija siden offensiven startet. FNs humanitære kontor anslår at 78 000 sivile er igjen i byen. Humanitære organisasjoner har gjort klar leirer og krisesentre som har kapasitet til 70 000 mennesker.

– Blant dem er eldre mennesker, nyfødte og barn som ikke vet hvor foreldrene er. Selv om myndighetene nå har erklært at kampene er over, har sivile fremdeles akutt behov for mat, vann, husly og beskyttelse, sier Dietrich.