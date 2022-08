BANGKOK (Aftenposten): Onsdag må egentlig Thailands statsminister gi fra seg makten. Lite tyder på at han kommer til å gjøre det.

NYHETSANALYSE: – Fem stykker!

Politimannen «Pok» holder fem fingre i været mens han holder den andre hånden på rattet. Øynene hans smiler over munnbindet idet han forteller om antallet koronavaksiner han har tatt.

– De to første var kinesiske. De ble vi tvunget til å ta, men jeg tror ikke at de fungerer. Derfor tok jeg også én Johnson & Johnson, én Pfizer og én Moderna. Så er jeg trygg, sier han.

«Pok» sper på inntekten ved å kjøre for bildelingstjenesten Grab. Så lenge han får være anonym, snakker han gjerne om tingenes tilstand i Thailand. Grunnen til at han vil ha så mange vaksiner? Han stoler ikke på at myndighetene forteller sannheten om hva som må til for å holde koronaviruset på avstand.

– De har to mål: Å beholde makten og å tjene penger for seg selv. Folket bryr de seg ikke om, mener politimannen.

Brøt løftet

Han er ikke alene om å være skuffet over myndighetene. Vi hører det samme fra folk på restauranter, hoteller, markeder og tuktuker. Alle venter på bedre tider i «smilets land», men nå begynner tålmodigheten å bli tynnslitt.

Juntaleder Prayuth Chan-ocha kuppet til seg makten i 2014. Militærkupp er ikke uvanlig i Thailand – dette var det 13. i rekken. Men Prayuth forsikret thailenderne om at han bare skulle holde på jobben inntil videre. Demokratiet skulle bli gjeninnført, forsikret han. Han måtte bare ha noen måneder i jobben for å «gjøre Thailand lykkelig igjen».

Det løftet holdt han ikke. Riktignok gjennomførte han et slags valg i 2019, men det var ingen sak å holde på makten. Han hadde nemlig 250 håndplukkede senatorer på sin side. Dessuten fikk han sin fremste rival siktet for majestetsfornærmelse – en alvorlig sak i dette landet.

Må egentlig gå av onsdag

Innen mars neste år må han gjennomføre et nytt valg. Denne gangen kan opposisjonen ha forberedt seg bedre. Samtidig er Prayuth svekket:

Han blir stadig utfordret i parlamentet av opposisjonspolitikere som stiller mistillitsforslag.

Unge og rasende thailendere har gjennomført flere runder med demonstrasjoner. De krever demokratiske reformer. Symbolet deres er tre fingre hevet i været.

Økonomien svikter – Thailand har den laveste økonomiske veksten av alle de ti landene i Forbundet for sørøstasiatiske stater (Asean).

Prayuths støtte til juntalederne i nabolandet Myanmar har gjort ham upopulær både på hjemmebane og i regionen.

Den neste store utfordringen kommer nå. Onsdag 24. august er han nemlig forpliktet til å gå av, ifølge grunnloven han selv fikk skrevet i 2017. Der står det at statsministeren bare kan sitte i to perioder. Og Prayuths andre periode er over på onsdag. Da er det åtte år siden kongen anerkjente ham som regjeringssjef.

Opposisjonen krever at en grunnlovsdommer skal kreve at statsministeren går av. Flere eksperter mener at de har en god sak.

– Situasjonen kommer bare til å bli verre hvis han forblir ved makten, sier jusprofessor Prinya Thaewanarumitkul ved Thammasat-universitetet i Bangkok til avisen The Nation.

Upopulær konge

Men ingenting tyder på at Prayuth har tenkt å gi seg. Han ser fortsatt ut til å ha støtte fra de to viktigste maktfaktorene i Thailand: Militæret og kongen.

– Kongen? Han bor jo ikke her en gang. Han bor i Tyskland! Kong Rama 9. var bra. Kong Rama 10. er ikke bra, sier «Pok» mens han manøvrerer seg gjennom Bangkok-trafikken.

Kong Maha Vajiralongkorn viser seg sjelden offentlig. Bildet er fra desember 2020.

I et land der monarken anses som nærmest hellig, ville slike utbrudd vært utenkelige for bare noen få år siden. Men dagens konge, Maha Vajiralongkorn – også kjent som Rama 10., har aldri vært særlig elsket i hjemlandet. Hverken før han overtok for sin populære far i 2016 eller etter.

Statsminister Prayuth har sikret seg et godt forhold til kongen. Samtidig vet den upopulære og svake kongen at han trenger en venn som statsminister. Ikke minst fordi så mange unge thailendere har kommet med et åpent krav om at også monarkiet må reformeres.