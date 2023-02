Et avlyst Kina-besøk skaper krøll i verdens viktigste forhold. Et planlagt besøk til naboøya kan skape veldig mye mer.

NYHETSANALYSE: Kina og USA er på kollisjonskurs. Den nyslåtte kongresslederen vil sette forholdet på enda en prøve.

04.02.2023 20:37 Oppdatert 04.02.2023 20:49

Uakseptabelt.

Det var ordet USAs utenriksminister Antony Blinken brukte for å oppsummere hva han mener om den antatte kinesiske spionballongen som de siste dagene har hengt 60.000 fot over amerikanerne.

Turen hans til Beijing, der han blant annet skulle møte partileder Xi Jinping, ble brått lagt på is.

Ting som legges på is, blir gjerne litt kjøligere. Og nettopp dette har skjedd i stemningen mellom USA og Kina, stormaktene som inngår i verdens viktigste internasjonale forhold.

Lørdag kveld ble ballongen skutt ned utenfor kysten av Sør-Carolina. TV-bilder viser at ballongen eksploderer. Den begynte å falle like etter at den ble truffet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mange tiltak mot Kina i det siste

Men skaden i forholdet er uansett gjort. Mange amerikanere er rasende over at Kina har sendt det de mener er en spionballong over deres territorium. Kinas forklaring – at det er snakk om en værballong på avveie – er det få, om noen, som tror på.

Den kinesiske ballongen har drevet over USA de siste dagene. Kina hevder at det er en værballong. Amerikanerne mener at den brukes til spionasje.

Blinkens vennskapsbesøk kunne ha blitt en kontrast til Jens Stoltenbergs tur til Japan og Sør-Korea tidligere denne uken. Der advarte Nato-sjefen kraftig mot Kinas militære ambisjoner.

Den amerikanske utenriksministeren kunne også bidratt til en bedre dialog med kineserne mens han var i Beijing. De siste ukene har nemlig USA oppført seg relativt aggressivt mot Kina:

USA innførte i forrige uke sanksjoner mot et kinesisk selskap. Selskapet skal ha forsynt den paramilitære russiske Wagner-gruppen med satellittbilder til bruk i angrepskrigen mot Ukraina.

Amerikanerne inngikk samme dag en avtale med japanske og nederlandske mikrobrikkeprodusenter for å forhindre at de selger sine produkter til Kina.

Biden-administrasjonen har gjort det mye vanskeligere for amerikanske selskaper å selge produkter til det kinesiske mobilselskapet Huawei

En amerikansk general skrev nylig i et internt notat – som senere ble lekket – at han frykter krig med Kina innen tre år.

Det hjelper heller ikke på forholdet at avisen Wall Street Journal har funnet dokumentasjon på at statlig eide kinesiske forsvarsselskaper sender militært utstyr til statlige russiske forsvarsselskaper.

Planlegger Taiwan-besøk

Nå må samtalene mellom USA og Kina fortsette på telefon. Da må de også snakke om et annet, høyprofilert besøk. En reise som kan skape enda mer krøll i forholdet.

Kevin McCarthy, den nyslåtte speakeren i Representantenes hus, skal nemlig være i gang med å planlegge en tur til Taiwan. Det opplyser kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet til nettstedet Punchbowl News.

Kina anser Taiwan for å være en del av deres territorium, selv om landet har vært selvstyrt siden 1949. President Joe Biden har flere ganger lovet å komme landet til unnsetning hvis Kina går til angrep. Da daværende speaker Nancy Pelosi reiste til Taiwan i august, kvitterte kineserne med massive militærøvelser rundt øya.

McCarthy har lenge sagt at han ønsker en enda tøffere amerikansk linje mot Kina. Noe av det første som skjedde etter at republikaneren overtok som speaker i januar, var å opprette en egen Kina-kommisjon i Representantenes hus. Han har også lenge ytret et ønske om å besøke Taiwan.

Kevin McCarthy ble valgt til speaker i Representantenes hus i januar. Han har lenge sagt at han ønsker å besøke Taiwan.

Trolig vil denne komiteen være med McCarthy dersom han velger å dra til Taiwan.

Denne uken sendte Kina en klar – om enn indirekte – advarsel mot å reise til øya.

– Vi oppfordrer på det sterkeste visse individer i USA til å overholde ettkinaprinsippet på en oppriktig måte, sa Mao Ning, en talsperson for kinesisk UD, på mandag.

Kjerneinteresse

Hvordan Kina vil reagere på et slikt besøk, er uvisst. Kanskje velger Xi å legge vekt på at McCarthy representerer opposisjonspartiet i USA og dermed ikke tilhører presidentens parti.

Men den rasende reaksjonen etter Pelosi-besøket var et tydelig signal om at kineserne ikke tar lett på noe som kan true deres interesser i nærområdet. Taiwan anses som en såkalt kjerneinteresse i Beijing.

Bråket rundt den antatte spionballongen kan vise seg å bare være opptakten til en svært vanskelig periode i forholdet mellom verdens to mektigste land.