Xi ber Kina «våge å kjempe». Nå har han gjort nabolandene enda sintere. NYHETSANALYSE: Et nytt kinesisk kart har ført til illsinte protester. Det er helt i tråd med Xi Jinpings nye strategi.

Publisert: 01.09.2023 23:28

Linjer på et kart har skapt utallige konflikter og kriger. Et eksempel fra 1916 er kanskje det mest kjente: Midt i første verdenskrig satte to diplomater fra Storbritannia og Frankrike seg ned ved et bord. Med en grov blyant tegnet de opp rette linjer på et kart over Midtøsten. Den ene delen skulle være dominert av britene, den andre av franskmennene.

Resultatet, senere oppkalt etter de to diplomatene og kjent som Sykes-Picot-avtalen, la grunnlaget for mye av volden regionen har opplevd de siste 107 årene.

Linjer på et nytt kart skaper nå ny uro et annet sted i verden – nemlig i Asia. Denne uken presenterte nemlig kinesiske myndigheter et kart over Midtens rike.

Protestene kom umiddelbart. Fra India. Taiwan. Malaysia. Filippinene. Vietnam. Raseriet mot Kina er sterkt.

– Absurd, sier Indias utenriksminister.

– Uten grunnlag i internasjonal rett, sier den filippinske utenriksministeren.

Årsaken til utblåsningene? Det nye kinesiske kartet inkluderer land- og havområder disse andre statene anser som sine.

Det nye kartet fra kinesiske myndigheter setter sinnene i kok i nabolandene. Vis mer

Ber nabolandene roe seg ned

For Indias del er det snakk om to omstridte fjellområder i Himalaya kjent som Arunachal Pradesh og Aksai Chin-platået. De andre landene er sinte fordi Kinas nye kart legger beslag på omtrent hele Sør-Kina-havet.

Kinesiske myndigheter holder fast på sin geografiske virkelighet. På en pressekonferanse denne uken ba Wang Wenbin, en talsmann for Kinas utenriksdepartement, nabolandene om å roe seg ned.

– Vi håper at de kan holde seg objektive og rolige, og at de kan la være å overtolke denne saken, sa Wang.

Striden rundt Sør-Kina-havet har pågått lenge. Det samme har krangelen om de forblåste fjellområdene i Himalaya. Men det er ikke mer enn en uke siden Kina og India viste tegn til en langt mer gemyttlig tone.

På toppmøtet for de såkalte Brics-landene i Johannesburg i forrige uke smilte Kinas leder Xi Jinping om kapp med Indias statsminister Mahindra Modi. Sammen skulle de ta opp kampen mot de vestlige landenes maktdominans.

Xi dropper trolig G20-møte

Dette båndet kunne ha styrket seg på G20-møtet i den indiske hovedstaden New Delhi i neste uke. Nå ser det ut til at Xi Jinping likevel ikke ønsker å delta på dette møtet. I stedet sender han trolig statsminister Li Qiang, ifølge Reuters.

Det er et nederlag for vertslandet India fordi det svekker hele møtet. Det er også et nederlag for utsiktene til en mindre konfliktfylt fremtid – fordi det ikke gir USAs president Joe Biden en mulighet til å snakke med Xi på tomannshånd.

Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva, Kinas leder Xi Jinping, Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, Indias statsminister Narendra Modi og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov poserte fornøyd etter Brics-møtet i Johannesburg i forrige uke. Vis mer

Bråket rundt det nye kartet kommer i kjølvannet av en stadig mer betent konflikt mellom Kina og Japan fordi japanerne har besluttet å pumpe kjølevann fra det nedlagte atomkraftverket i Fukushima ut i havet. Blant annet har Kina stanset all import av sjømat fra Japan.

Forholdet til Sør-Korea er også ampert etter at USA nylig inngikk en forsvarsavtale med japanerne og sørkoreanerne.

Xi Jinping er dermed på kant med svært mange av landene i nabolaget. Det er faktisk helt i tråd med strategien han har fulgt i flere år.

Gjør seg til uvenn

Kort tid etter at han overtok som partileder ble det klart at Xi ønsket en mer fremoverlent utenrikspolitikk. I utallige taler har han varslet at landet går inn i en tid preget av flere konflikter.

I juli oppfordret han soldatene sine til å «våge å kjempe» og å «være flinke til å slåss for å forsvare nasjonens suverenitet».

De siste årene har den kinesiske marinen dessuten gjennomført et stort antall militærøvelser i området rundt Taiwan.

Xi har beordret utbyggingen av flere atoller og småøyer i Sør-Kina-havet, noe som provoserer nabolandene. Flere av dem – deriblant Filippinene og Vietnam – reagerer ved å knytte tettere bånd til USA.

Kinesiske fartøy kommer stadig tett på nabolandenes fartøy. I august blokkerte to kinesiske kystvaktskip for et mindre filippinsk fartøy i Sør-Kina-havet. Vis mer

Spørsmålet er hva Xi håper eller ønsker å oppnå med denne mer aggressive utenrikspolitikken. Talsmann Wang i kinesisk UD oppfordret denne uken til fredelig sameksistens. Det er vanskelig når landet samtidig produserer kart der de tar eierskap til områder også andre legger beslag på.

Taust fra Russland

Verdt å merke seg: I det nye kartet er også øya Bolsjoj Ussurijskij inkludert som en del av Kina. Russland legger også beslag på denne øya.

Men russiske myndigheter har foreløpig ikke reagert på Beijings kartografiske krumspring.

Putin er helt avhengig av at Kina ikke fordømmer krigføringen i Ukraina. Han har kanskje derfor ikke råd til å gjøre et stort nummer av det nye kinesiske kartet.