Tyske velgere strømmer til ytre høyre. Hvorfor gjør de det?

Alternativ for Tyskland (AfD) er et populistisk ytre høyre-parti. Tysk etterretning kategoriserer det delvis som et høyreekstremt parti. Likevel øker oppslutningen kraftig. I en fersk måling er de oppe på 22 prosent.

Bare kristeligdemokratene CDU, nå i opposisjon, er større. De får 29 prosent.

Regjeringen i Tyskland består av sosialdemokratene (SPD), De grønne og fridemokratene (FDP). De grønne har ikke vært så upopulære på fem år. Nå ligger de på 14 prosent. Sosialdemokratene får 16 prosent. Den minste regjeringspartneren FDP ligger på seks prosent.

Kilde: ARD Deutschlandtrend