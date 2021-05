Biden støtter Israel. Nå sliter han med et vanskelig spørsmål fra mektige partifeller.

NYHETSANALYSE: Presidenten har stått fjellstøtt i flere tiår. Utfordringen er at partiet hans har beveget seg i en annen retning.

Alexandria Ocasio-Cortez er svært kritisk til president Bidens håndtering av krisen i Midtøsten. Stadig flere demokrater ønsker at USA skal legge større press på Israel. Foto: Tom Williams, Reuters / NTB

– Det er ingen grunn til å be om unnskyldning. Det er den beste investeringen vi gjør.

Slik oppsummerte Joe Biden sin holdning til USAs milliardbistand til Israel. Året var 1986, og Biden var fortsatt en relativt ung senator med store ambisjoner.

– Hadde ikke Israel eksistert, ville USA ha måttet finne opp et Israel for å fremme våre interesser i regionen, fortsatte han i innlegget i Senatet for 35 år siden.

Joe Biden regnes fortsatt som en sterk støttespiller for Israel.

Ikke like sterk som forgjengeren Donald Trump, naturligvis. Trump flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem og anerkjente Israels annektering av Golanhøydene.

Men Biden, som omtalte seg selv som «sionist» i 2007, har vist den siste uken at han holder fast ved det samme grunnprinsippet som tidligere.

I 1986 holdt daværende senator Joe Biden et innlegg der han forsvarte USAs sterke støtte til Israel. Foto: Skjermbilde fra C-SPAN

– Israel har rett til å forsvare seg, fortalte han pressen på torsdag.

Utfordres i eget parti

Samtidig har USA bekreftet sin rolle som Israels viktigste venn i FN-systemet. Da Norge fremmet et forslag til en uttalelse i FNs sikkerhetsråd på mandag, grep amerikanerne inn og blokkerte forslaget. De andre 13 medlemslandene skal ha gitt grønt lys.

43 ganger har USA lagt ned veto i Sikkerhetsrådet for å stanse Israel-kritiske forslag siden 1972 – for øvrig det samme året Joe Biden ble innvalgt i det amerikanske senatet.

Presidentens støtte til Israel denne uken er derfor en forlengelse av den politikken USA har ført i mange tiår. Men Biden har fått en ny utfordring. Og den kommer fra egne rekker.

Demokratiske velgere ønsker nemlig en ny og mer kritisk Israel-politikk, ifølge flere målinger. Andelen demokrater som ønsker at USA skal legge større press på Israel, har økt med ti prosentpoeng til 53 prosent bare siden 2018, ifølge en fersk Gallup-undersøkelse.

Tilhengere og motstandere av USAs Israel-politikk vekslet noen engasjerte ord under en demonstrasjon i New York onsdag. Foto: David Dee Delgado, Reuters / NTB

Samtidig har tre av fire amerikanere et positivt syn på Israel, et tall som har ligget stabilt i flere år. Samtidig øker andelen amerikanere som har et positivt syn på de palestinske selvstyremyndighetene. Dette tallet har steget fra 21 prosent til 30 prosent siden 2018.

Krass kritikk fra AOC

Endringen i folkeopinionen gir også vind i seilene for venstresiden i Bidens parti. Stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez, som allerede i sitt første år som folkevalgt var Kongressens mest kjente politiker, er blant dem som krever en annen politikk.

Da Biden snakket om Israels rett til selvforsvar, gikk 31-åringen, kjent som AOC, til angrep. Hun mener at presidenten gir inntrykk av at USA ikke bryr seg om volden som utøves mot palestinerne. I en tale i Representantenes hus torsdag tok hun et oppgjør med partifellen:

– Dette handler ikke om «begge sider». Det handler om en maktubalanse. Presidenten sier at Israel har rett til selvforsvar. Men har palestinerne rett til å overleve?

Ingen fra Biden-administrasjonen har foreløpig gitt noe klart svar på spørsmålet om palestinernes rett til selvforsvar.

Ambassadør-krav

Flere andre demokrater på venstresiden har også uttalt seg sterkt kritisk mot både israelske myndigheter og Biden de siste dagene.

Dette setter presidenten i en vanskelig skvis. Både fordi han har fremmet et ønske om å fokusere på globale menneskerettigheter. Og fordi han ikke ønsker en åpen strid om Israel-spørsmålet i eget parti.

Biden har stått fjellstøtt i sin støtte til Israel. Problemet hans er at partiet har beveget seg i en annen retning.