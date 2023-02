Jordskjelvet har forandret Tyrkia for alltid. Hvordan vil det endre landet politisk?

ADANA (Aftenposten): Kort tid etter at katastrofen inntraff, haglet kritikken mot regjeringen. Nå minnes presidenten på hvordan han selv kom til makten.

Redningsarbeidere søker i ruinene av et høyhus som kollapset i jordskjelvet i Adana. Rundt står flere tilsvarende bygg intakt.

12.02.2023 21:53 Oppdatert 12.02.2023 22:12

NYHETSANALYSE: Noe av det første man legger merke til når man går rundt i de jordskjelvrammede byene i Tyrkia, er kontrastene.

I de aller hardest rammede områdene er hele gater rasert. Men andre steder fremstår det nesten tilfeldig hvilke bygg som har kollapset.

Hva er det som gjør at en bygning klapper sammen, mens det rett ved siden av står tilsynelatende urørt?

Mandag kveld, da omfanget av katastrofen var i ferd med å åpenbare seg, sto en gruppe naboer i Adana i heftig diskusjon. De bodde alle i et kvartal med fire identiske høyhus på 14 etasjer. Ett av dem nå lå i grus, trolig med flere titall personer klemt fast i ruinene.

– Den ene naboen pusset opp! sa en mann i 60-årene. – Kanskje de fjernet en bærevegg?

– Nei nei, det var forskjellige byggmestere på blokkene, slo en annen mann fast.

Hans teori:

– De har sikkert brukt billigere materialer.

Er mitt hjem trygt?

Konsekvensene av de to kraftige jordskjelvene som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag, er nesten ubegripelige.

Mer enn 33.000 mennesker er bekreftet omkommet. Ennå er det trolig store mørketall.

Bare i Tyrkia er over 60.000 mennesker skadet. Utallige bygninger har kollapset eller er ubeboelige.

En annen, mindre synlig effekt av katastrofen, er den psykiske belastningen.

Jordskjelv har satt dype spor i den tyrkiske befolkningen før. Dette skjelvet ligger an til å bli et av de verste i landets historie.

Mange tyrkere spør seg nå: Hvis splitter nye blokker kunne rase som korthus, hva så med mitt hjem? Kan jeg stole på at bygningen vil tåle et skjelv bare fordi byggmesteren lovet det?

Folk sørger etter at nok en person ble funnet omkommet i ruinene i byen Kahramanmaraş.

President på prøve

Dette er spørsmål som vil prege den nært forestående valgkampen i Tyrkia. Etter planen skal valget holdes den 14. mai.

Mer enn noen andre blir det Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som må svare for hvordan så mange liv kunne gå tapt.

Flere har påpekt at Erdogan selv kom til makten i kjølvannet av et kraftig jordskjelv i Izmit, øst for Istanbul i 1999. Over 17.000 mennesker mistet livet.

Folkets sinne ble rettet mot den daværende regjeringen, som ble beskyldt for å være dårlig forberedt og å somle med responsen. Det banet vei for den unge Erdogan og hans parti, AKP.

Nå er det presidentens tur til å bli satt på prøve.

– De neste 48 timene vil bli avgjørende for Erdogans karriere, sa den anerkjente forskeren Soner Cagaptay til Washington Post på tirsdag.

En familie varmer seg på et bål mens redningsmannskap leter gjennom restene av huset deres i byen Osmaniye. Dette er situasjonen for titusenvis av tyrkiske familier nå.

– Forårsaket av slurvete konstruksjon

Én ting folk nå følger nøye med på, er regjeringens kriserespons.

Da Aftenposten denne uken besøkte hardt rammede byer som Iskenderun og Antakya, var mange sinte og frustrert over hvor lang tid det tok før hjelpen kom. Både i form av maskiner og søkehunder til å effektivisere letingen. Men også mat, vann og telt til titusener av familier som nå er blitt hjemløse.

En annen ting er altså debatten om hvordan dette kunne skje nok en gang.

Noen år etter skjelvet i 1999, fikk Erdogans regjering på plass nye regler for jordskjelvsikring av nye bygninger. Så fulgte et tiår med vekst, i stor grad drevet av storstilte byggeprosjekter. Den veksten er blitt selve juvelen i kronen for Erdogans regjeringsprosjekt.

Men nå stiller mange spørsmål ved hvor godt regjeringen har fulgt opp sine egne krav om sikkerhet underveis. Flere eksperter sier til nyhetsbyrået AP at byggebransjen i Tyrkia er notorisk dårlig regulert. Mange byggefirmaer har fått tillatelse til å lempe på reglene mot at de betaler en avgift, skriver BBC.

– Dette er en katastrofe forårsaket av slurvete konstruksjon, ikke av et jordskjelv, sier David Alexander til AP. Han er professor i beredskapsplanlegging ved University College London.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøkte noen av landets hardt rammede byer onsdag. Foto: AP / NTB Presidenten har manet til samhold i det han kaller den verste katastrofen siden 1939. Opposisjonen mener han bærer ansvaret. Foto: Murat Cetinmuhurdar, Reuters / NTB

Allerede blitt politisk

Onsdag besøkte Erdogan to av de hardest rammede byene sør i Tyrkia, Kahramanmaraş og Antakya. Der erkjente han at responsen ikke har vært perfekt.

Men ingen kan forberede seg på en katastrofe av dette omfanget, understreket presidenten. Han ba mediene – som stort sett styres av hans venner og allierte – om ikke å gi plass til provokatører.

Samtidig smalt det fra lederen av Tyrkias største opposisjonsparti (CHP).

– Hvis noen har hovedansvaret for dette, så er det Erdogan, sa Kemal Kiliçdaroglu.

– De siste 20 årene har ikke denne regjeringen gjort noe for å forberede landet på et jordskjelv.

Kan gå begge veier

Hvordan vil dette påvirke Erdogan dersom valget går som planlagt i mai?

Noen mener regjeringens respons har vært relativt rask og robust, gitt omfanget av katastrofen.

– Hvis intensiteten i responsen kan opprettholdes, kan det gagne Erdogan i opptakten til valget, sier Emre Peker i tankesmien Eurasia Group til Financial Times.

Andre tror lidelsen folk nå opplever, vil gå utover presidenten på meningsmålene.

– Folk har det elendig, og de pleier å stemme for endring når de har det elendig, sier Selim Koru til avisen. Han er analytiker i tankesmien Tepav i Ankara.

Om valget vil gå som planlagt, er riktig nok et åpent spørsmål. Presidenten har erklært unntakstilstand i de rammede provinsene i tre måneder fremover.

Å holde valg i sønderknuste områder der over 13 millioner mennesker bor, kan, rent praktisk, bli en stor utfordring.

Jordskjelvet har allerede forandret Tyrkia for alltid. Valgene Erdogan tar i ukene fremover, kan komme til å endre landets politiske landskap.