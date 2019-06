Ingen nasjonal leder har smisket mer med president Donald Trump enn Japans statsminister Shinzo Abe.

Bare en drøy uke etter at Trump vant valget sto Abe på døren hans i New York med en gullfarget golfkølle. Siden har den japanske statslederen og resten av landet gjort alt de kan for å blidgjøre Trump. Under hans statsvisitt nylig fikk han dele ut et «presidenttrofé» til landets beste sumobryter og være «den aller første» som fikk møte den nye keiseren.

Og likevel: Trump har flere ganger truet med å innføre toll på japanske biler og bildeler. Han har også antydet at Japan burde betale dyrt for å ha amerikanske styrker stasjonert i landet.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

Den nådeløse bruken av USAs økonomiske muskler er blitt det fremste kjennemerket ved Trumps utenrikspolitikk. Han angriper uhemmet både venner og fiender, og han tøyer lovens rammer til det ytterste for å gjøre det.

Konsekvensene av denne strategien er alvorlige og omfattende, men har ennå ikke ført til børskollaps eller økonomisk nedtur i USA. Smellen kan fortsatt komme, og mange tror det er uunngåelig. Men dersom oppgangen fortsetter, betyr det at Trump flytter grenser og pløyer ny politisk mark for sine etterkommere? Blir økonomisk krig den nye normalen?

Slik bruker Trump penger som våpen

«Treff dem der det gjør vondest – i lommeboken» er et kjent amerikansk uttrykk. Med sin bakgrunn fra tøffe forhandlinger i New Yorks brutale og etisk tvilsomme eiendomsbransje er Trump vant til å bruke penger som våpen.

Som president har han utviklet en form for økonomisk krigføring som kan deles røft i fire:

Sanksjoner. Presidenten har innført politiske sanksjoner mot flere land USA mener truer verdensfreden eller bryter internasjonale lover og regler. Det inkluderer Nord-Korea, Iran, Venezuela og Russland. Målet med disse sanksjonene har vært å oppnå politiske endringer, for eksempel regimeskifte i Venezuela.

Andy Wong, AP/NTB scanpix

Tyner nabolandet

Truslene mot Mexico har vakt oppsikt og bekymring. Markedene er nervøse, spesielt fordi den nye varianten av frihandelsavtalen med Mexico og Canada er klar til å ratifiseres. Tolltrusselen har også irritert Trumps partifeller i Kongressen, men det er usikkert om de kan stoppe ham. På sitt besøk i London sa Trump at det vil være «toskete» av dem å forsøke.

Tollen på 5 prosent skal tre i kraft allerede over helgen og omfatter alle importvarer, ifølge Det hvite hus. Den kan øke til 25 prosent i løpet av sommeren dersom Trump ikke får resultatene han ønsker seg. En mexicansk delegasjon kommer til Washington for å forhandle denne uken. Mexico har allerede begynt å slå ned på migranter fra landene i sør i håp om å blidgjøre presidenten.

Daniel Becerril, Reuters/NTB scanpix

Men ingen er sikker på hvor det vil ende. Trump flytter ofte rammene i forhandlinger – han har selv sagt at han liker å være uforutsigbar.

De viktigste motstemmene er dessuten nå borte fra Det hvite hus. Trumps nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn sluttet da presidenten satte i gang handelskrigen mot Kina. Trump har derimot beholdt Peter Navarro, en svært kontroversiell økonom, som en sentral rådgiver innen handel. Trumps svigersønn Jared Kushner skal ha funnet Navarro på nettbutikken Amazon ved å søke etter bøker om Kina, ifølge Vanity Fair.

Krig på mange fronter

Trump-regjeringen kjemper altså nå en økonomisk krig på mange fronter. Presidentens sjefforhandler Robert Lighthizer skal ha protestert mot Mexico-tollen, men blitt overkjørt, ifølge Politico. I Kongressen tok noen republikanere til orde for å forsøke å begrense presidentens handlingsrom.

– Dersom presidenten gjennomfører alt han truer med, vil vi få økonomisk nedgang, advarte sjeføkonom Mark Zandi i ratingbyrået Moody's mandag.

Men Trump-tilhengerne mener presidenten er i gang med å skape en ny økonomisk verdensorden, der den sterkestes makt gjelder.

– Presidenten … har drevet disrupsjon i to år, og økonomien er like sterk, sa Trump-rådgiver Bryan Lanza til Politico.

– Økonomer vet ikke hvordan de skal tilpasse seg den nye Trump-virkeligheten.