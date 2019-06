NYHETSANALYSE: I en velregissert seanse torsdag svarte president Vladimir Putin på spørsmål fra russerne direkte på TV. Spørsmålene er nøye valgt ut på forhånd, og det var 17. gangen han gjorde det.

TV-seansen gir Putin en mulighet til å pusse på sitt image og fremstå som en leder som er i takt med folket og bryr seg om dets problemer. Ofte har han løst enkeltpersoners utfordringer. I fjor var flere guvernører med via videolink slik at Putin kunne gi dem kjeft og be dem rydde opp på direkten.