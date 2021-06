Foto: Vincent Yu, AP/NTB Nyhetsanalyse Hongkong Han tok en bit av det forbudte eplet. Straffen kom 27 år senere.

Rebellavisen Apple Daily måtte legge ned. Da viste hongkongerne at de ikke har gitt opp kampen mot overmakten.

26. juni 2021 13:32 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til torsdag slo de opp paraplyene sine og begynte å vente. Køen av trøtte og tålmodige hongkongere snirklet seg mellom kvartalene i grålysningen.

Lenge har paraplyene vært et symbol på kampen for demokrati i Hongkong. Denne morgenen handlet det mest om å holde seg tørr i det lette sommerregnet. Men selve køen, den var et uttrykk for demokratikampen.