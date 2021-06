Foto: Vincent Yu, AP / NTB Nyhetsanalyse Hongkong Han tok en bit av det forbudte eplet. Straffen kom 27 år senere.

NYHETSANALYSE: Rebellavisen Apple Daily måtte legge ned. Da viste hongkongerne at de ikke har gitt opp kampen mot overmakten.

26. juni 2021 13:32 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til torsdag slo de opp paraplyene sine og begynte å vente. Køen av trøtte og tålmodige hongkongere snirklet seg mellom kvartalene i grålysningen.

Lenge har paraplyene vært et symbol på kampen for demokrati i Hongkong. Denne morgenen handlet det mest om å holde seg tørr i det lette sommerregnet. Men selve køen, den var et uttrykk for demokratikampen.