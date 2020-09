Russland selger våpen til begge sider i konflikten. Nå kan striden blusse opp til å bli en storkrig.

ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkia og Russland kjemper på motsatt side i to kriger allerede. Nagorno-Karabakh kan bli åsted for nok en stedfortrederkrig.

8 minutter siden

Flere mennesker skal være drept og spenningen stiger etter at væpnede angrep nok en gang brøt ut mellom Aserbajdsjan og Armenia i konfliktregionen Nagorno-Karabakh søndag 27. september.

Her er et forsøk på å svare på hva konflikten egentlig handler om, og hvorfor det er frykt for at den skal utvikle seg til en regional krig.

