Viktor Orban har lenge plaget Europa. Valgseieren gjør ham farligere.

NYHETSANALYSE: Valget i Ungarn ble vunnet med løfter om fred og billig russisk gass. At EU og Europa står samlet mot Russland, var en illusjon.

Opposisjonens tilhengere da valgresultatet ble kunngjort i Budapest søndag kveld. Tapet ble større enn meningsmålingene forutsa.

5. apr. 2022 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

«Jeg klarer ikke å håndtere det. På samme dag som verden lærer om Butsja, vinner – 900 kilometer unna – Russlands allierte Orban med en «freds»-kampanje og vitser om Zelenskyj i sin seierstale.»

Slik uttrykte en ungarsk bekjent sin fortvilelse i et Facebook-innlegg. Ungarn er Ukrainas naboland. Ødeleggelse og frykt har drevet hundretusener av flyktninger over grensen. Likevel vinner en venn av Putin valget.

Kvelden før valget satt jeg på en pub i Budapest. Noen ungarske journalistkolleger luftet frustrasjoner over livet i Viktor Orbans illiberale stat: Uroen over å sende barnet sitt inn i et skolesystem der historien forfalskes. Grusomheten i at selv krigen ikke åpner ungarernes øyne. Følelsen av å leve blant fascister.

Kan leke med grunnloven

De mest optimistiske rundt bordet trodde Viktor Orban skulle miste sitt to-tredjedels flertall. De andre gadd ikke engang å tro noe.

De mest desillusjonere fikk rett igjen. Til tross for at seks opposisjonspartier gikk sammen for å vinne demokratiet tilbake, beholdt Orban sitt flertall. Han kan fortsatt leke med grunnloven som han vil.

Osse (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) observerte valget. De konkluderte med at hele utgangspunktet for stemmegivningen var skjevt. Velgerne var ikke tilstrekkelig informert om alternativene. Opposisjonen kom ikke ut i mediene, regjeringspartiet brukte offentlige ressurser til sin fordel, valgkampanjen var fiendtlig og uten åpen debatt.

Den ungarske opposisjonen kommer til å drive selvgranskning og selvkritikk. Men valget er over.

Viktor Orban fremstår isolert i EU. Men han har en solid alliert i nabolandet Serbias president Aleksandar Vucic. Søndag vant de begge valg.

Fakta Valget i Ungarn Statsminister Viktor Orban har sittet ved makten siden 2010. Hans parti Fidesz vant 3. april 2022 valget med drøyt 53 prosent av stemmene. Det gir Fidesz 2/3 flertall i parlamentet. Den samlede opposisjonen fikk 35 prosent av stemmene. I tillegg kom et nytt høyreekstremt parti over sperregrensen. De fikk seks prosent. Kilde: Politico Vis mer

Orban «på steroider»

Viktigere er å være forberedt på hva som kommer nå: En Viktor Orban «på steroider», slik Daniel Hegedus uttrykte seg i nettavisen EUobserver. Hegedus jobber for tenketanken German Marshall Fund.

– Orbans Ukraina- og Russlandspolitikk er nå solid legitimert hjemme, sa Hegedus.

– En Orban med økt selvtillit vil kreve en høyere pris fra EU og Nato for å samarbeide. (...) Han vil si at hvis dere ikke sanksjonerer meg, skal jeg ikke blokkere dere.

Da EU og Nato samlet seg om reaksjoner mot Russland, var Orban formelt med. Men hjemme kommuniserte han at dette ikke tjener Ungarns interesser.

Nærheten til Putin og uttalelsene om Ukraina og president Zelenskyj, har isolert Orban i sentraleuropa. Et møte i Visegrad-gruppen (Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn) ble avlyst i forrige uke. Den tsjekkiske forsvarsministeren tvitret at ... jeg er lei for at billig russisk olje er viktigere for ungarske politikere enn ukrainsk blod.

Samtidig har Ungarn og Polen en felles interesse i å bruke flyktningene som pressmiddel. EU holder tilbake store pengesummer fordi Polen og Ungarn bryter rettsstatsprinsipper og bygger ned demokratiet.

Kanskje velger EU å skyve Ungarn ut i mørket og å være ettergivende mot Polen, noe Hegedus spår.

Men sikkerhetspolitisk er det risikabelt. Orban har ikke bare latt være å hjelpe Ukraina med våpen. Han har også nektet andre å bruke den ungarske grensen som leveranse-vei. Det er neppe ønskelig med et Ungarn som posisjonerer seg mer aktivt på tvers.

Biler for Putin

Søndag var en dyster dag for Europa. Bildene fra massakren i Butsja rystet oss, Russlands venner vant valg i Ungarn og Serbia. Og i Berlin deltok 400 tutende biler med lokale russere i en rullende demonstrasjon til støtte for Putin. Flere var dekorert med det symbolske tegnet «Z» og med vaiende russiske flagg ut av vinduene.

Biltoget kan ses som en dyster advarsel. Sprekkene innad i Europa knyttet til den blodige krigen kan bli nifsere fremover.

