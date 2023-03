Kina danser med metaforer og advarer USA mot «katastrofale konsekvenser». Nå er det bare to menn som kan rydde opp.

07.03.2023 17:43

Han er glad i å snakke i bilder, Qin Gang.

Da den nyslåtte kinesiske utenriksministeren møtte pressen til en nøye planlagt seanse i Folkets store sal i Beijing, forsynte han seg av en hel fruktkurv av metaforer.

– Dette er som å kneppe den første skjorteknappen feil, sa han blant annet.

Analogien var et bilde på hvordan han og de andre partilederne tolker USAs holdning til Kina.

Minnene om fjorårets vinter-OL var åpenbart også friskt i Qins minne, for han hentet frem en sportsanalogi i samme slengen:

– Dersom den ene siden, i stedet for å gjøre sitt beste, alltid prøver å spenne bein på den andre, selv i så stor grad at de må stille i Paralympics, da er ikke dette en rettferdig konkurranse.

Danser med ulver

Qin Gang har lenge hatt et ganske godt rykte blant vestlige, spesielt amerikanske, Kina-eksperter. Som USA-ambassadør har han vært vennlig, imøtekommende og lett å prate med. Han snakker perfekt engelsk og sjarmerte seg gjennom alle de 22 delstatene han rakk å besøke på to korte år som Folkerepublikkens fremste representant i USA.

Ved nyttår ble han utenriksminister da forgjengeren, Wang Yi, ble forfremmet til jobben som kommunistpartiets utenrikssjef. Tirsdagens pressekonferanse ble et tydelig tegn på at Qin Gangs amerikanske sjarmoffensiv er historie. Nå er 56-åringen trygt plassert i rollen som Kinas fremste ulvekriger – uttrykket som brukes om de fremoverlente, aggressive diplomatene som fremmer Beijings sak.

Selv mente Qin at det er USA som uler.

– Når sjakaler og ulver blokkerer veien og sultne ulver angriper oss, må kinesiske diplomater danse med ulver. Vi må beskytte og forsvare vårt hjem og vårt land, sa han.

Nesten 3000 delegater er samlet til årets møte i Folkekongressen. Nasjonalforsamlingen gir som hovedregel grønt lys til lovene kommunispartiets ledelse allerede har vedtatt.

Tre ting

Pressekonferansen har skapt uro langt utenfor Kinas grenser. Alle som håper at verdens to største og mektigste stormakter skal klare å leve sammen i fred og harmoni, har fått fornyet grunn til grå hår og dype bekymringsrynker.

Det er spesielt tre ting som er verdt å skrive seg bak øret etter Qins tirsdagstirade:

Kina vil styrke sitt forhold til Russland.

Taiwan-spørsmålet kan føre til konflikt med USA.

Kina mener at USA aktivt holder kineserne nede.

Vi tar de tre punktene i tur og orden:

Usynlig hånd

Kina har foreløpig nektet å fordømme Russland for invasjonen av Ukraina. Dette er kanskje hovedårsaken til at forholdet til Vesten har sklidd så langt i utforbakke som det har gjort det siste året. Blant annet har Norge lagt forhandlingene om en frihandelsavtale på is, selv om det skal sies at de forhandlingene lå på frysepunktet allerede flere år før invasjonen.

Russiske krigsforbrytelser til tross: Kina kommer ikke til å bryte båndene til Russland. Tvert imot, mente Qin Gang.

– Jo mer ustabil verden blir, jo viktigere blir det for Kina og Russland å jobbe jevnt for å utvikle forholdet videre, sa han på tirsdag.

Kinesiske og et knippe utenlandske journalister samlet seg i Beijing for å høre på utenriksminister Qin Gangs velplanlagte tirade mot USA.

Ikke nok med det: Han antydet også at «en usynlig hånd» ønsket å bruke krigen til å fremme sine egne geopolitiske ambisjoner. Ingen får ekstrapoeng for å gjette hvem han siktet til der.

Kina har lagt frem en liste på 12 punkter som skal bidra til å skape fred i Ukraina. Forslaget er blitt avvist av USA og eksperter i andre vestlige land, noe som åpenbart har vært som å helle malurt i Beijings beger.

Dobbeltmoral

Om ikke Ukraina-krigen blir gnisten som antenner en kruttønne i forholdet mellom USA og Kina, kan spørsmålet om Taiwan ende opp med å skape en slik eksplosjon.

– Det er den første røde linjen. Den må ikke krysses, sa Qin Gang.

Taiwan har hatt selvstyre siden 1949. Folkerepublikken Kina har aldri regjert på øya, men Beijing-myndighetene mener fast bestemt at landet er en provins som før eller senere skal innlemmes i Midtens rike. Derfor mener Qin at USA farer med dobbeltmoral.

– Hvorfor ber USA Kina om ikke å levere våpen til Russland samtidig som de fortsetter å selge våpen til Taiwan, spurte Qin.

På Taiwan ser myndighetene på Kinas sabelrasling med sterk uro. Trolig har de klart å avverge en mulig krise på kort sikt: Kevin McCarthy, speaker i Representantenes hus, skal ha gått med på å møte Taiwans president i California i stedet for at han reiser til Taiwan, ifølge Financial Times.

Men Taiwan-spørsmålet forblir et verkebyll i forholdet mellom USA og Kina. Og Qin Gang viste at Beijing ikke har noen planer om å gi opp kravet om det de kaller en «gjenforening» med taiwanerne.

«Katastrofale konsekvenser»

Om det er ett uttrykk kinesiske ledere gjerne bruker om USAs holdning til Kina, er det dette: «Kald krig-mentalitet». Ordene er de siste årene blitt en fast del av Beijings retorikk, og Qin Gang gjentok det på tirsdag.

Men det var kanskje her han gikk lengst i ulvekrigerspråket da han møtte pressen i Beijing. Når en utenriksminister advarer om «konflikt», er det grunn til å skjerpe sansene.

Qin mente at USA driver et «hensynsløst spill» overfor Kina og at dette kan få «katastrofale konsekvenser».

– Dersom USA ikke tråkker på bremsen men fortsetter råkjøringen i gal retning, finnes det ikke noe gjerde som kan forhindre en avsporing. Da blir det garantert konflikt og konfrontasjon, sa han.

Og dette er ikke snakk om en utenriksminister som løper løpsk. Dagen i forveien uttalte partisjef Xi Jinping at Vesten, anført av USA, «undertrykker» Kina.

– Dette har ført til unike og alvorlige utfordringer for landets utvikling, sa Xi, ifølge propagandakanalen Xinhua.

Opp til Xi og Biden

Kina og USA er åpenbart på kollisjonskurs. President Joe Biden har tatt skruene fra Donald Trumps handelskrig og strammet dem kraftig til. Amerikanske selskaper som Apple er i full gang med å finne seg andre land enn Kina å produsere varene sine i. Dermed blir den mye omtalte frakoblingen mellom USA og Kina ikke bare billedlig, men også høyst håndfast.

Retorikken er beinhard i begge leirer. Qin Gangs fargerike ordbruk vitner om storm i kastene på ferden videre. Kun to personer kan få denne skuten på rett kjøl igjen: Joe Biden og Xi Jinping.

Men foreløpig ser de ut til å seile i hver sin retning.