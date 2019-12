Valgkampen i Storbritannia er inne i den siste intense uken. Neste torsdag går britene til urnene i et valg som kan bli avgjørende for landets fremtid. Får statsminister Boris Johnson flertallet han håper på, kan skilsmisseavtalen med EU endelig gå igjennom parlamentet. Taper han, kan det bli skrevet ut ny folkeavstemning. Kanskje ender det med at brexit-prosessen stanses for godt.

Johnsons hovedstrategi ved dette valget er å knuse Labours «røde mur». Den strekker seg som et bredt belte fra Nord-Wales i vest, gjennom byer som Liverpool, Manchester, Leeds og Sheffield og til Grimsby ved elvemunningen Humber i øst. Mange valgkretser i denne delen av Storbritannia har vært dominert av Labour i generasjoner.