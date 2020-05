«Jeg får ikke puste», tryglet George Floyd mens politimannen satt med kneet på nakken hans på et fortau i Minneapolis.

Noen minutter senere var 46-åringen død.

Dessverre har vi hørt utsagnet før. I juli 2014 ble det Eric Garners siste ord før også han ble drept av en politimann i New York. Han rakk å si det 11 ganger før han døde.

Jeg husker hvordan «I can’t breathe» var et kamprop da jeg dekket opptøyene både i Ferguson den høsten og i Baltimore året etterpå. Begge protestbevegelsene oppsto etter at ubevæpnede svarte menn ble drept av politiet.

Den gangen sto også amerikanske byer i brann, påtent av mennesker med et raseri som aldri slutter å ulme.

STEPHEN LAM / Reuters / NTB scanpix

En koloni i en nasjon

Afroamerikanere utgjør rundt 13 prosent av befolkningen, men hele 24 prosent av de 1099 menneskene som ble drept av politiet i fjor, var svarte, ifølge mappingpoliceviolence.org.

I mange av tilfellene har også de involverte politimennene vært afroamerikanske – tallene tar bare for seg ofrenes etnisitet.

Vi ser tilsvarende tall i flere andre deler av det amerikanske rettssystemet. Afroamerikanske sjåfører blir stanset i trafikken omtrent dobbelt så ofte som hvite. Svarte amerikanere har fem ganger så stor sannsynlighet for å bli fengslet for narkotikabesittelse som hvite, selv om andelen narkotikabrukere i de to gruppene er omtrent den samme.

I boken «A Colony in a Nation» argumenterer det amerikanske nyhetsankeret Chris Hayes for at forskjellsbehandlingen er innarbeidet i samfunnsstrukturen.

USA TODAY SPORTS / Reuters / NTB scanpix

«Dersom du bor i Nasjonen, fungerer rettsvesenet som operativsystemet på datamaskinen din – det suser stille i bakgrunnen. I Kolonien fungerer systemet som et datavirus – det forstyrrer konstant og avbryter livet ditt på de mest ubeleilige tidspunkter», skriver han.

Bestemor var slave

I kjernen av denne ubalansen ligger USAs «arvesynd», altså slaveriet. Store deler av den amerikanske grunnmuren er laget med tvungen arbeidskraft. Det hvite hus? Bygget av slaver. Harvards berømte juridiske fakultet? Finansiert av en slaveeier.

Det er lett å tenke at slavetiden ligger langt tilbake i tid. Men det gjør den ikke. For noen år siden intervjuet jeg Fran Drayton, en kvinne i 80-årene, som fortalte hvordan hun som liten jente satt foran peisen og hørte på bestemors historier fra den gangen hun selv var slave.

Kristoffer Rønneberg

Lover ble skrevet for å opprettholde skillelinjene

USA har aldri tatt et oppgjør med slaveriet. Og de fysiske minnene fra denne historiske skampletten finnes over alt i landet.

Restene finnes også i landets rettssystem. Mye av lovverket ble skrevet i den såkalte Jim Crow-perioden i århundret etter at slaveriet opphørte, da afroamerikanere i flere delstater ikke hadde de samme rettighetene som hvite.

«Det moderne rettssystemet bidro til å holde svarte mennesker nede. I store deler av det 20. århundret var dette systemets fremste funksjon. At systemet har bevart noen av disse tilbøyelighetene, bør ikke være særlig overraskende», skriver kommentatoren Radley Balko i The Washington Post.

Carlos Osorio / AP / NTB scanpix

Han mener at USA er rammet av «systematisk rasisme», men at det absolutt ikke betyr at alle som jobber i systemet, er rasister.

«Det betyr faktisk nesten det motsatte. Det betyr at vi har systemer og institusjoner som forskjellsbehandler folk ut fra hudfarge, uavhengig av hensiktene hos menneskene som jobber der», skriver han.

Opptøyene i Minneapolis og andre amerikanske byer de siste dagene er et resultat av denne underliggende verkebyllen i det amerikanske samfunnet.

En urettferdighet mange mister pusten av.