Kandidatene ligger helt likt på meningsmålingene. På tampen trekkes en gammel erkefiende inn i valgkampen.

NYHETSANALYSE: Valgkampen i Polen er så polarisert at kandidatene ikke engang møtes. De snakker til hver sine velgere i hver sin TV-kanal.

I den siste uken av en veldig lang valgkamp trekker president Andrzej Duda inn erkefienden: nabolandet Tyskland. Petr David Josek, AP / NTB scanpix

Første runde av presidentvalget var dominert av den sittende president Andrzej Dudas utfall mot homofile og andre seksuelle minoriteter. Duda vant med stor margin, men fikk ikke nok stemmer til umiddelbar seier.

Søndag er den avgjørende valgomgangen. Meningsmålingene viser at Duda og motkandidaten Rafal Trzaskowski (sittende borgermester i Warszawa) ligger helt likt.

Kalles inn på teppet

De siste dagene har Dudas utspill mot utenlandskeide medier og en navngitt tysk korrespondent vakt internasjonal oppsikt. Den tyske chargé d'affaires (fungerende ambassadør) er innkalt på teppet i Warszawa. Utenriksdepartementet ønsker å ta opp «en serie artikler i tyske medier» som inneholder «manipulasjoner og skaper et inntrykk av at man er engasjert på den ene kandidatens side i Polens presidentvalg».

Antagelig ønsker regjeringen å hjelpe presidenten med å piske opp stemningen mot den gamle erkefienden Tyskland. Duda spiller også på andre populistiske strenger og forsøker å appellere til dem som er mot vaksiner.

– Jeg er ikke for noen obligatoriske vaksiner, sa han i en valgkamptale onsdag, skriver Politico.

Det står nemlig mye på spill.

Liberale Rafal Trzaskowski opplevde en voldsom opptur i juni. Vinner han valget, får regjeringen det vanskelig fremover. AGENCJA GAZETA, REUTERS / NTB scanpix

Presidentens veto

Polens president er mer enn en gallionsfigur. Den viktigste funksjonen er makten til å godkjenne eller avvise nye lover. Duda er kjent som «Kaczynskis penn», han skriver under på alle lover den mektige partilederen i PiS Jaroslaw Kaczynski legger foran ham.

Vinner Duda valget igjen, får PiS-regjeringen tre år der de uforstyrret kan gjennomføre sin politikk, år mange frykter vil gjøre Polen mindre demokratisk.

Vinner Trzaskowski, vil han bruke sitt presidentveto flittig. Situasjonen vil antagelig bli så vanskelig for PiS-regjeringen at et nyvalg kan presse seg frem, sier Ben Stanley, ekspert på polsk politikk ved SWPS-universitetet i Warszawa i podkasten til Notes from Poland.

Fakta Presidentvalget i Polen Skulle opprinnelig blitt avholdt 10. mai. På grunn av koronapandemien ble det utsatt på kort varsel. Første valgomgang ble holdt 28. juni. Andrzej Duda fikk 43,5 prosent, mens Rafal Trzaskowski fikk 30.5 prosent av stemmene. Blant polakker i Norge fikk Trzaskowski flest stemmer, slik han fikk i de fleste europeiske land. De to ligger nå helt likt på meningsmålingene. Vis mer

Utskjelling, hat og frykt

Polen er et dypt splittet og tungt polarisert land. Motsetningen mellom de to største partiene har preget Polen i snart 20 år og kalles ofte «den polsk-polske krig». Et spesielt trekk er at de to partiene begge ligger på høyresiden, noe som er med å forklare at polsk valgkamp først og fremst er en verdikamp.

De to partiene får knapt hentet velgere hos hverandre. Alt handler om å mobilisere sine egne. Det er en forklaring på hatefull retorikk og en temperatur så brennhet at selv den norske vindmølledebatten er som en fredfull bris i sammenligning.

Jeg har møtt mange polakker som knapt kjenner noen fra den andre siden. Dersom de gjør det, diskuterer de i alle fall ikke politikk med dem. Da brytes vennskap og familier splittes.

Mange velgere melder seg helt ut, de orker ikke polariseringen. I første valgomgang stemte 64,5 prosent av velgerne. Det er uvanlig høyt til å være Polen.

Fakta En av disse blir Polens neste president: Andrzej Duda (48), president siden 2015 Han var tidligere medlem av det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS, men en president kan ikke være partimedlem. Duda er utdannet jurist, han har sittet i parlamentet og en kort periode i Europaparlamentet. Som president har Duda spilt en viktig rolle i konflikten rundt domstolenes uavhengighet. Han har signert de omstridte lovene regjeringen har lagt frem. Duda er fra Krakow, han er gift og har et barn. Rafal Trzaskowski (48), borgermester i Warszawa siden 2018 Representerer det liberale høyrepartiet Borgerplattformen. Har blant annet sittet i EU-parlamentet og vært digitaliseringsminister. Trzaskowski har doktorgrad i statsvitenskap og snakker flere språk. Som borgermester i Warszawa startet han med å legge frem et charter til støtte for LHBT-minoriteten. Han har også vært opptatt av gratis barnehager og bedret kollektivtrafikk. Trzaskowski er fra Warszawa, gift og har to barn. Vis mer

Er mediene neste målskive?

De liberale i Polen er dypt bekymret for hva som er neste skritt dersom Duda vinner. Kan det være innstramming av mediene som står for tur? Utfallet mot Tyskland har derfor en dypt alvorlig undertone, noe et gløtt inn i bakgrunnen for den diplomatiske konflikten viser:

Tabloidavisen Fakt skrev at Duda benådet en mann dømt for å ha misbrukt sin datter.

Duda reagerte sterkt på avsløringen. Fordi Fakt er deleid av tyske Springer, anklager Duda både Springer-konsernet og Tyskland for å blande seg i valget.

Peker på navngitt korrespondent

Samtidig nevner Duda en journalist ved navn, nemlig Philipp Fritz, Warszawa-korrespondent for Die Welt (eid av Springer) og anklaget ham for å støtte Trzaskowskis kampanje. – I dag, mine damer og herrer, ser vi nok et tysk angrep under dette valget, sa Duda ifølge Politico.

Die Welts sjefredaktør skrev en kommentar med tittelen Vi må snakke sammen, herr Duda! At statsoverhoder kritiserer navngitte korrespondenter er ikke hverdagskost i Europa.

Valgobservatører med hard dom

Innspurten i valgkampen har gått sin gang uten at de to presidentkandidatene har stilt i direkte duell mot hverandre. Også dette handler om konflikter rundt medier og eierskap.

Trzaskowski ønsket å debattere med Duda hos den private TV-kanalen TVN.

Duda avslo fordi han mener kanalen er partisk og ville heller ha Trzaskowski til å møte ham hos TVP, den statlige TV-kanalen. Trzaskowski avslo med lignende begrunnelse.

Enden på visa ble at de to ikke møtes, men holdt innlegg på hver sin kanal.

Det hører med til historien at Trzaskowski har mer rett enn Duda. Blant annet fastslo valgobservatørene i Osse (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i sin rapport fra 29. juni at TVP sviktet i plikten de har som offentlig finansiert TV-kanal til å levere balansert innhold. De opptrådte i stedet som en del av kampanjen til Duda.

Etter TV-sendingene ble memet under hyppig delt av Trzaskowski-tilhengere. Han hadde nemlig journalister fra en rekke ulike medier, inkludert Duda-støttespillere, som stilte spørsmål, mens Duda bare tok spørsmål fra sine egne:

Men hvem vinner? Meningsmålingene er vekslende, de to ligger likt. Trzaskowskis opptur ser ut til å ha nådd toppunktet. Det betyr nok at Duda ligger best an, PiS gjør det vanligvis bedre enn målingene viser.

En venn i Warszawa beskriver likevel situasjonen slik: Vår politikk er i en egen sinnssyk dimensjon akkurat nå. Hva som helst kan skje.