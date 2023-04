Slik kan en 80-åring sikre seg fire nye år i Det hvite hus – eller ikke

WASHINGTON D.C. (Aftenposten:) Hva tilsier at en 80 år gammel president med svake målinger kan sikre seg gjenvalg?

President Joe Biden og kona Jill kom søndag hjem til Det hvite hus etter å ha vært på landstedet Camp David. Flere av Bidens nære rådgivere var også der.

NYHETSANALYSE: President Joe Biden (80) satser på å få fire år til som USAs president. Etter måneder med sommel og hint kom endelig kunngjøringen tirsdag, i en video postet på sosiale medier (se nederst i saken).

Det var nøyaktig fire år etter forrige gang. Her er noen sentrale argumenter for og imot at den 80 år gamle Biden kan få fire nye år.