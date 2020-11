Trump selger T-skjorter og klager på Fox News. Hva sier det om fremtiden hans?

LAFAYETTE, INDIANA (Aftenposten): Hva skal president Donald Trump finne på etter 20. januar?

President Donald Trump viste tomler opp etter en runde søndag på Trump National Golf Club i Virginia. Steve Helber, AP/NTB scanpix

13. nov. 2020 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Torsdag var tilsynelatende en rolig dag på jobben for USAs president: Bare to ting sto på listen over gjøremål: