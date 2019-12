Russland-støttede syriske styrker rykker frem i den siste opprørskontrollerte delen av Syria. Fremrykkingen kommer i kjølvannet av at russiske og syriske fly har intensivert bombingen av sivile områder i Idlib-provinsen.

Russiske fly bombet en kolonne med sivile biler som var på vei ut av byen Maarat al-Numan, opplyser lokale aktivister til Reuters. Aktivistene har publisert bilder av flere brannskadede lik. Minst åtte personer ble drept, inkludert tre kvinner og to barn.

Tyrkia vil forhandle med Russland

80.000 sivile er på flukt i retning av Tyrkias grense, ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Tyrkia sier de sender en delegasjon til Russland, blant annet for å diskutere en mulig ny våpenhvile i Idlib-provinsen.

– Vi gjør alt vi kan får å få Russland til å stanse angrepene. Vi sender en delegasjon til Moskva, sa Erdogan søndag ifølge Reuters.

Tre millioner skjebner er i spill

Russlands inntreden i den syriske borgerkrigen i 2016 har gjort det mulig for Bashar al-Assad å få kontroll over mesteparten av det tettest befolkede Syria. Idlib er den eneste regionen som fremdeles er under opprørernes kontroll.

Det bor tre millioner mennesker i Idlib. Mange av dem har flyktet dit fra andre deler av Syria. Det har vært spekulert i om det ville skape en enorm ny bølge med flyktninger dersom Assad-regimet skulle lykkes med å erobre også Idlib, noe Assad har sagt at han akter å gjøre.

En slik flyktningbølge vil i første omgang gå ut over Tyrkia, som allerede har 3,7 millioner flyktninger. Det vil raskt kunne bli et problem også for Hellas og resten av Europa. President Erdogan har flere ganger truet med å åpne slusene for en ny flyktningstrøm mot Europa, slik man opplevde i 2015 og 2016.

Krigføringen kan bli bremset igjen

Men det spørs om et slik scenario er sannsynlig nå. Det er gått tre år siden Assad – med Russland og Irans hjelp – klarte å få kontroll over Aleppo, men opprørerne har klart å holde stand i Idlib, regionen som ligger rett vest for Aleppo.

Det skyldes ikke bare innbitt motstand fra opprørerne, men også at Tyrkia, som støtter opprørerne, har klart å forhandle frem våpenhviler i samtaler med Russland og Iran.

Putin må balansere forholdet til Assad og Erdogan

Fremtiden for Idlib og de 3 millioner menneskene som bor der, faller inn i et komplisert maktspill mellom stormaktene. Russland vil gjerne bidra til at Bashar al-Assad sikrer seg kontroll over hele Syria. Men Putin er samtidig interessert i å bevare et godt forhold til Erdogan.

Dette gode forholdet gjorde det blant annet mulig for russerne å selge forsvarsraketter til Tyrkia, til tross for at Tyrkia er et NATO-land. S-400-rakettene har skapt stor uenighet i NATO, noe det er all mulig grunn til å tro at russerne godter seg over.

Det ligger derfor an til at Russland og Tyrkia igjen vil bli enig om en avtale som bremser Assads gjenerobring av Idlib-provinsen. Kanskje Syria blir nødt til å nøye seg med gjenerobring av den viktige motorveien som sikrer en bedre forbindelse mellom Damaskus og Aleppo.

Krigføringen vil resultere i at titusener, kanskje hundretusener, jages på flukt. Men de fleste vil trolig bli værende i Syria og ikke komme inn i Tyrkia.

Erdogan vil sende én million syrere til Syria

Tyrkia vil fortsette å presse på for å få sendt minst én million syriske flyktninger til det de kaller sikre soner i Syria. Planen er kontroversiell. Tyrkia er blitt kritisert av flere land som mener Tyrkia helt unødvendig gikk til angrep på kurderne i Syria. Mange tviler også på at én million syrere frivillig vil gå med på å flytte tilbake til Syria.

Erdogan vil kanskje ikke få den økonomiske hjelpen han ber om for å gjennomføre flyttingen av flyktningene. Men trusselen om at han kan komme til å åpne for en ny flyktningstrøm mot Europa, kan gjøre det mulig for Tyrkia å unngå straffereaksjoner.